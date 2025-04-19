Президент наградил сотрудников правоохранительных органов Мангистау

Глава государства отметил их важный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в стране.

Вы усердно трудитесь во имя построения Справедливого Казахстана и укоренения в обществе принципа Закона и Порядка. Даже в самой опасной ситуации вы с честью выполняете возложенные на вас обязанности. Искренне благодарю вас! Я принял решение вручить государственные награды представителям правоохранительных структур за их безупречную службу в обеспечении безопасности региона. Как Президент, я всегда поддерживаю сотрудников правоохранительных органов и высоко ценю ваш труд. Уверен, что вы всегда будете надежной опорой государства и защитниками народа, оставаясь верными своему долгу, - сказал Президент.