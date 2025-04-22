Профилактические мероприятия «Подросток» и «Безопасная дорога» проводят в Мангистау

В Мангистауской области с 10 апреля по 6 мая текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Подросток», цель которой – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечение их безопасности. Кроме того, стартовало ОПМ «Безопасная дорога». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы департамента полиции региона Тлекберген Селбаев.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Тлекберген Селбаев отметил, что меры приняты в связи с ростом в республике преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В то же время Министерство внутренних дел объявило 2025 год «Годом профилактики преступности». Основной целью здесь является профилактика преступности среди несовершеннолетних и обеспечение защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств.

Мероприятие включает в себя также проведение разъяснительной работы среди учащихся по вопросам правовой грамотности, подчеркнул представитель местной полицейской службы.

Правоохранители в ночное время усилили патрулирование общественных мест. Они проводят рейды на улицах, посещают компьютерные клубы и кафе, фиксируют случаи нахождения несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 23:00. Владельцам таких заведений грозят штрафы, напомнил Тлекберген Селбаев.

Он также рассказал, что, несмотря на проводимую в регионе профилактическую работу, участились дорожно-транспортные происшествия. Рост ДТП, пояснил спикер, связан с грубыми нарушениями водителями правил дорожного движения.

Так, в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и соблюдения правил дорожного движения в Мангистауской области на основании приказа руководителя департамента полиции региона с 19 апреля по 19 мая личным составом ДП проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

За 2 дня мобилизованы 473 сотрудника подразделений полиции по всей области, выявлены 477 административных правонарушений, на спецстоянки водворены 44 транспортных средства, изъят 21 государственный регистрационный знак, - проинформировал Тлекберген Селбаев.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий к нарушителям будут применяться жесткие меры, и напомнил о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Подросткам и, в первую очередь, их родителям, также рекомендовано не нарушать закон, не посещать развлекательные заведения после 22:00 и не находиться на улице после 23:00 без сопровождения родителей или законных представителей.