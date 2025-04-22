Молодой житель Мангистау получил благодарственное письмо от Президента

Аслан Жангельдиев отметил, что эта награда – результат совместного труда всей молодежи Жанаозена.

Я принимал участие в субботниках, организованных в рамках экологической акции «Таза Казахстан» с молодежью, был волонтером. Я также принимал участие в координации работы трудового отряда «Жасыл ел» в Жанаозене, поэтому эта награда – не только моя. Это коллективное достижение волонтеров, коллег и молодых людей, которые работают со мной. Мы продолжим неустанно трудиться ради будущего молодежи страны. Светлое будущее Казахстана в руках молодежи, - сказал Аслан Жангельдиев.