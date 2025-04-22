В Актау стартует новый социальный проект «Ана серпіні»

Социальный проект «Ана серпіні» будет реализован в Актау при поддержке Мангистауского областного филиала партии «АMANAT». Цель проекта – предоставить женщинам, планирующим открыть собственный бизнес, необходимое образование и навыки. Об этом сообщил председатель Мангистауского областного филиала партии Нурбек Карасаев на брифинге, состоявшемся на площадке партии «AMANAT».

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Развитие женского предпринимательства способствует развитию социальной сферы и снижению безработицы. 98% женщин, включая тех, кто находится в декретном отпуске, часто заинтересованы в открытии собственного бизнеса. Самостоятельная занятость – это хорошее решение как для женщин, так и для экономики страны в целом. Это поможет создать дополнительные рабочие места в будущем, - сказал Нурбек Карасаев.

Председатель Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при Мангистауском областном филиале партии «АMANAT» Раушан Аймурзаева на брифинге сообщила, что в программе могут принять участие матери в возрасте от 18 до 45 лет и женщины, воспитывающие детей. Среди них приоритет отдается многодетным матерям, матерям-одиночкам, матерям, воспитывающим особенных детей.

«Ана серпіні» – уникальный проект, который помогает матерям сделать шаг в предпринимательстве, сохраняя при этом семейные ценности. В рамках проекта участники посетят 8 часов занятий в течение 4 дней. Они также посетят крупные и средние предприятия региона и установят прямые контакты с предпринимателями. Они смогут узнать о конкретных примерах, основываясь на знаниях и опыте в открытии бизнеса. Это смотивирует участников проекта и поможет им разработать бизнес-план, - отметила Раушан Аймурзаева.

Советник женского крыла партии АМANAT Пания Сармурзина остановилась на особенностях проекта. По словам спикера, основными направлениями проекта являются гастробизнес, ремесла и сфера услуг. Участники проекта будут совершенствовать свои знания при поддержке персонального куратора. Наставниками станут местные предприниматели, возглавлявшие команды в каждой области. Обучение организовано офлайн и онлайн.

В ходе проекта участники освоят такие навыки, как самосознание, составление бизнес-плана, поиск первого клиента, составление предложения и установление контактов. Это вселит в женщин Мангистау уверенность в себе и поможет им преодолеть внутренние страхи. Наша цель – вдохновить матерей из уязвимых групп и поддержать их начинания, - сказала Пания Сармурзина.

Данный проект в Мангистауской области реализуется впервые. Прием заявок на участие в конкурсе начнется 22 апреля и продлится до 23:50 25 апреля.

Более подробную информацию о проекте можно получить по телефону +7 (705) 700-76-37.