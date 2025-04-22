Определены участники из Мангистау на международный молодежный сбор «Айбын»

В бригаде морской пехоты регионального командования «Батыс» прошёл областной военно-патриотический молодежный сбор «Айбын-2025», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Масштабное мероприятие было организовано руководством воинской части 25744 совместно с учебно-методическим центром областного управления образования.

В соревнованиях приняли участие более 100 школьников в составе семи команд. Город Актау представляла команда «Жас сарбаз», Жанаозен – «Кайсар», Мангистауский район – «Жас кыран», Мунайлинский район – «Жас жауынгер», Каракиянский район – «Жигер», Тупкараганский район – «Сункар», Бейнеуский район – «Жас арландар».

Программа сбора включала ряд военно-прикладных испытаний: стрельбу из пневматической винтовки, силовые упражнения, надевание противогаза на время, разборку и сборку автомата АК-74, перетягивание каната, военизированную эстафету и кросс.

По итогам областных соревнований первое место заняла команда «Жас сарбаз» из Актау, второе – «Жас жауынгер» из Мунайлы, третье – «Сункар» из Тупкараганского района.

Победители и призёры были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Команды, занявшие первое и второе места, получили путёвки на международный военно-патриотический молодежный сбор «Айбын», который состоится в июне 2025 года в Актюбинской области.