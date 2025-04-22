В Мангистау власти держат на контроле цены на социально значимые продукты питания

В Мангистауской области проводится комплекс работ по стабилизации цен на продукты питания. Мероприятия прошлого года были направлены на пополнение регионального стабилизационного фонда, а также формирование резерва по форвардным контрактам и «оборотной схеме» в объеме 4,4 тысяч тонн товаров, 9.5 тысяч литров по 14 наименованиям продукции и 3 628 800 тысяч штук яиц. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Мангистауского областного управления предпринимательства и торговли Пікір Сансызбаев.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам спикера, для стабилизации цен на социально значимые овощи в 2024 году заключены договоры с крестьянскими хозяйствами «Отбасы» и ТОО «Baystone» на поставку 5266 тонн продукции.

С прошлого года поставки социально значимых продовольственных товаров в торговые сети за счет стабилизационного фонда унифицированы. В настоящее время в региональном стабилизационном фонде сформированы следующие объемы социально значимых запасов продовольствия: гречневая крупа – 24,8 тонны, макаронные изделия – 33,2 тонны, подсолнечное масло – 10,7 тысяч литров, рис – 60,1 тонн, сахар – 19,4 тонны, соль – 115,8 тонн. Общий объем запасов составляет 253,2 тонны и 10,7 тысяч литров. Кроме того, с начала года комиссия по выявлению посреднических схем регулирования цен на продукты питания провела 21 заседание. По результатам проверки в отношении 62 предпринимателей составлены административные протоколы по статьям 193 и 204 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, - сообщил Пікір Сансызбаев.

Также с 340 субъектами торговли подписаны меморандумы о снижении торговой надбавки на социально значимые товары с 15% до 10%. С начала года в области организовано 125 сельскохозяйственных ярмарок. Кроме того, в 53 населенных пунктах действуют мониторинговые группы «Народный контроль». В соответствии с Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» проводится разъяснительная работа о запрете торговых надбавок свыше 15%.

По словам начальника Мангистауского областного управления торговли и защиты прав потребителей Рауана Мухаева, за первые три месяца 2025 года в ведомство поступило 486 обращений от потребителей.

В результате тщательного анализа заявлений потребителям возвращено денежных средств на общую сумму 1 070 055 тенге. На сегодняшний день в области официально зарегистрировано 43 торговых рынка, в том числе 17 в Актау и 26 в районах. Из зарегистрированных рынков 35 функционируют на постоянной основе, в том числе 19 специализированных и 24 универсальных торговых рынка. Также действуют 2 оптовых и 41 розничный рынок. В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» на социально значимые продовольственные товары устанавливается предельная торговая надбавка в размере не более 15 %. За нарушение данного требования 53 субъекта предпринимательства привлечены к административной ответственности по статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях и оштрафованы на сумму 108 130 тенге, - говорит Рауан Мухаев.

Также за нарушения законодательства в отношении 62 субъектов предпринимательства возбуждены административные дела, проведено 7 внеплановых проверок, в отношении 6 субъектов применены меры административного воздействия. Шесть предпринимателей привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 125 824 тенге за неуказание цены товара в тенге и реализацию его по цене, превышающей ценник.