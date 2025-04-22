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22.04.2025, 16:41

Мангистаусцев приглашают на обучение в Академию госуправления при Президенте РК

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Академия государственного управления при Президенте Казахстана с 1 апреля 2025 года ведет прием заявлений в магистратуру и докторантуру. Кандидаты могут подать заявления онлайн через информационную систему «Admission». Прием заявок продлится до 25 июня, сообщила в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций директор мангистауского областного филиала академии Айгуль Демеуова.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По информации спикера, в этом году академия будет набирать студентов по 12 образовательным программам – 9 магистерским и 3 докторским.

Новая программа называется «Цифровое государственное управление» (ЦГУ). Содержание программы сосредоточено на управлении цифровой трансформацией, внедрении ИТ-решений и основах информационной безопасности. Согласно требованиям к поступающим, к участию в конкурсе допускаются кандидаты, имеющие профильное высшее образование и стаж государственной службы не менее 3 лет. В этом году были усилены требования к опыту государственной службы. Для всех магистерских программ требуется не менее 3 лет опыта работы, для «MPA – Государственное управление» – 5 лет, для «MPP – Государственная политика» – 4 года. Теперь на платную часть смогут поступить не только госслужащие, но и представители подведомственных организаций и квазигосударственного сектора. Для каждой программы установлены особые требования, характерные для ее области. Данные изменения введены для обеспечения качества отбора абитуриентов в магистратуру и докторантуру, - пояснила Айгуль Демеуова.

Она уточнила, что магистерские программы включают MPA – Государственное управление, MPP – Государственная политика, MIR – Международные отношения, ME – Экономика, MRD – Региональное развитие, MHRM – Управление человеческими ресурсами, MDPA – Цифровое государственное управление (новое), EMPA – Государственное управление (модульный формат), MRDm – Региональное развитие (модульный формат). Докторантура – ​​DPA – Государственное управление, DE – Экономика, DIR – Международные отношения.

В 2025 году на подготовку магистров выделено 120 государственных грантов, на подготовку докторов наук – 12. Зачисленные смогут посещать лекции опытных профессоров и экспертов, получать стипендию в размере заработной платы госслужащего, иметь возможность проходить стажировку за рубежом, участвовать в научных проектах и ​​экспериментальных исследованиях, присоединяться к сетевой и профессиональной среде, проживать в «Доме молодого госслужащего».

Необходимые документы – рекомендательное письмо от государственного органа (для гранта), копия удостоверения личности, скан-копия диплома и заявления, QAZAQ RESMI TEST или KAZTEST (не ниже уровня B1), международный сертификат (IELTS, TOEFL и т.д.) – для некоторых программ. В список необходимых документов также включены документ, подтверждающий опыт работы, для докторантуры – план исследования, электронная заявка (через ЭЦП).

На первом этапе отбора необходимо написать аналитическое эссе в онлайн-формате (28 июня – 1 июля). Для претендентов на докторскую программу будет оцениваться дополнительный план исследования (исследовательское предложение). Второй этап – очные собеседования (8–23 июля) – пройдет в здании Академии. Промежуточные результаты будут объявлены 25 июля. Крайний срок подачи документов и подписания договоров – 7 августа. Учебный процесс традиционно начинается 1 сентября, - проинформировала Айгуль Демеуова.

Добавим, что подробная информация о правилах приема опубликована на официальном сайте Академии – apa.kz, а также на ее официальных страницах в социальных сетях. Дополнительную информацию также можно получить в приемной комиссии или филиалах академии.

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