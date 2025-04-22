Обсуждены вопросы профилактики наркомании среди молодежи

В Актау в филиале партии «AMANAT» Мангистауской области состоялось заседание совета по поддержке молодежи, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

На заседании обсуждались вопросы распространения наркомании среди молодежи и обеспечения жильем.

Руководитель управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области Мукаш Оралбай сообщил, что в целях обеспечения молодежи жильем третий год подряд реализуется жилищная программа «Мангистауская молодежь». По его словам, в этом году на реализацию программы из областного бюджета выделено 500 миллионов тенге. Программа пользуется спросом, так как в Мангистауской области 7 581 молодой человек стоит в очереди на жилье. В целом по области в 2023 году было подано 628 заявок на участие в программе, а в 2024 году – 798.

Также на встрече представитель областного департамента полиции Нурбол Бактыбай рассказал о проводимой работе по борьбе с наркотиками и профилактике наркомании.

За 3 месяца текущего года зарегистрировано 146 правонарушений, связанных с наркотиками, из них выявлено 22 преступления и 124 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято 313 килограммов 298 граммов наркотических средств. Прекращена деятельность трех фитолабораторий, занимавшихся незаконным выращиванием марихуаны. В ходе рейдов по области уничтожены 240 граффити-надписей, рекламирующих наркотические магазины, - сообщил Нурбол Бактыбай.

Во время встречи общественный деятель Диляра Турина подняла вопрос незаконной продажи рецептурных препаратов, таких как тропикамид и прегабалин, которые используются как наркотики. Она подчеркнула, что эти препараты разрушают не только здоровье, но и психику, волю подростков, и озвучила свои предложения.