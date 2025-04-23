Бо́льшая часть казахстанцев читают книги

В 2025 году по инициативе Главы государства в Казахстане впервые отмечается Национальный день книги. Это решение, объявленное на заседании Ұлттық құрылтай в 2024 году, призвано привлечь внимание общества к роли книги в развитии личности, а также формирования высокой культуры чтения.

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В рамках подготовки к праздничной дате, в период 14-18 апреля 2025 года, на платформе eGov mobile проведен опрос граждан, в котором принияли участие 46 190 человек из всех регионов страны. Из них 50,7% женщин и 49,3% мужчин; 70% казахов, 18% русских и 12% других этносов; 21% (в возрасте 18-29 лет), 50% (30-45 лет), 22% (46-60 лет), 5% (61 и старше лет).

Целью опроса стало изучение книжных предпочтений населения и выявление общего отношения к чтению. Полученные результаты отражают актуальные тенденции и позволяют по-новому взглянуть на потенциал формирования читающей нации.

Бо́льшая часть казахстанцев (57,3%) читают книги на регулярной основе.

Социологические данные показывают, что чтение книг является популярным для получения знаний и информации занятием среди казахстанцев. 31% респондентов читают от 1-3 книг в год, 26.3% - более трех книг, что свидетельствует о сохранении интереса к чтению у значительной части населения. При этом книголюбов больше среди категории женщин (58,7%), чем мужчин (55%).

Интерес к чтению также варьируется в зависимости от возраста: наибольшую заинтересованность чтению книг уделяют внимание молодежь в возрасте 18-29 лет, а также люди старшего поколения (в возрасте 61 и старше лет). Сравнительно меньше читают люди в возрасте 30-45 лет.

Однако почти треть (30,6%) признались, что не читают вовсе из-за отсутствия времени. В то же время только 6,2% указали, что не читают по причине отсутствия желания, что демонстрирует высокий потенциальный интерес к книгам при наличии условий.

Лидером рейтинга предпочитаемых жанров являются книги исторического содержания (26,4%)

Современный казахстанский читатель среди книжных жанров отдает предпочтение книгам по истории, историческим романам, биографиям и документальной литературе (20,5%). Каждый шестой выбирает приключения, романы о любви, детективы (16,3%).

Далее среди интересующих читателей жанров расположились:

Книги по психологии, саморазвитию (15,4%);

Учебники, научная и профессиональная литература (8,2%)

Классическая литература (7,7%);

Мужчины и женщины выбирают для себя разные жанры. «Мужскими» направлениями для чтения являются исторические книги, а также научная и профессиональная литература. «Женскими» направлениями в литературе являются - приключения, романы о любви, детективы, а также книги по психологии, саморазвитию. В целом, жанровые предпочтения казахстанцев, а также устойчивый интерес к содержательной литературе свидетельствуют о стремлении к интеллектуальному развитию и самосовершенствованию.

50,8% опрошенных читают книги в традиционном бумажном формате.

28% респондентов читают книги через свои смартфоны.

5,3% читают на электронных планшетах.

Несмотря на распространенность цифровых форматов, печатные книги не утрачивают своей популярности. Данные опроса подтверждают востребованность бумажных книг среди казахстанцев – около половины (50,8%) сообщили, что читают именно в таком формате. Далее следуют смартфоны - с экрана своего телефона читает практически каждый третий (28%). Другими цифровыми носителями, используемыми для чтения книг казахстанцами, являются – электронные планшеты (5,3%) и компьютеры (3,8%). Альтернативным способом для чтения является распечатка книг на принтерах. Об этом указали 1,25% опрошенных.

Ожидаемо, что практика чтения книг в электронном формате через смартфоны, планшеты и компьютеры наиболее распространена среди молодых казахстанцев (в возрасте 18-29 лет). Люди активного трудоспособного возраста (от 46 до 60 лет) и старшего поколения (61 год и старше) более вовлечены в чтение книг в традиционном печатном формате.

Нужно отметить, что обычно респонденты предпочитают не один, а сразу несколько удобных форматов чтения. Наиболее распространенной остается комбинация «бумажная книга и смартфон», особенно среди молодежи и людей среднего возраста. Проведенный анализ показывает, что пока нет оснований утверждать, что цифровые устройства полностью вытеснят бумажные из читательской практики казахстанцев.

Каждый пятый казахстанец читал «Путь Абая» М.Ауэзова и «Слова назидания» Абая.

Среди других популярных литературных произведений, выделяются: «Кочевники» (И.Есенберлин); Кровь и пот (Абдижамил Нурпеисов); Ак-Орда. История Казахского ханства (Радик Темиргалиев); Собрание книг Бауыржана Момышулы.

Абсолютными лидерами в списке произведений являются «Путь Абая» М.Ауэзова и «Слова назидания» Абая. Это еще раз демонстрирует высокую актуальность идей великого мыслителя Абая для современного общества.

В топе наиболее популярных литературных произведений, также произведения известных казахских классиков.