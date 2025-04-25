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24.04.2025, 19:55

В Мангистауской области Айдарбек Сапаров ознакомился с работой зернового терминала

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В рамках рабочей поездки в регион министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил объекты агропромышленного комплекса, об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистау.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В частности, министр ознакомился с деятельностью ТОО «Научно-производственное предприятие Kazakh Osseter», специализирующегося на выращивании осетровых рыб и производстве пищевой икры. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что развитие рыбоводства является одним из приоритетных направлений государственной политики в АПК. Мангистауская область обладает уникальными возможностями в сфере аквакультуры.

Использование современных технологий обеспечивает устойчивое развитие рыбной отрасли. Государство, со своей стороны, продолжит поддержку рыбохозяйственных предприятий — через субсидирование кормов и рыбопосадочного материала», — отметил министр.

В регионе функционируют три предприятия с замкнутым циклом водоснабжения: ТОО «Kazakh Osseter», ТОО «Caspian Riviera» и ТОО «Natali Company», занимающееся выращиванием африканского сома. В 2024 году ими выращено 63 тонны товарной рыбы.

В рамках Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года планируется довести объём производства до 100 тыс. тонн в год. В этих целях предусмотрено расширение действующих производств, создание 20 садковых хозяйств, одного прудового и одного УЗВ-комплекса для выращивания карповых, осетровых и лососевых видов рыб.


Предприятие «Kazakh Osseter» использует современную установку замкнутого водоснабжения для выращивания белуги, русского и сибирского осетра, севрюги и стерляди. Производственная мощность составляет 60 тонн рыбы и 1 тонну икры в год. С 2021 года на предприятии выращено почти 7 600 тонн осетровых рыб.

Также министр посетил зерновой терминал Продкорпорации — АО «Ак Бидай-Терминал». Предприятие занимается перевалкой зерна с железнодорожного транспорта на морские суда в порту Актау.
Мощность перевалки терминала составляет от 400 до 600 тыс. тонн зерна в год. Объект оснащён 11 силосами общей вместимостью 22,5 тыс. тонн и способен ежедневно принимать до 50 вагонов, что эквивалентно 3,5 тыс. тонн зерна. Создана эффективная система зерновых терминалов в Казахстане, Азербайджане и Иране.

Так, мощность Бакинского зернового терминала в порту Говсаны составляет около 600 тыс. тонн зерна в год, а мельничный комплекс выпускает до 50 тыс. тонн продукции. Амирабад Грейн Терминал Киш в порту Амирабад способен переваливать до 700 тыс. тонн зерна в год. Все терминалы работают круглосуточно и оснащены автоматизированными системами управления технологическими процессами, что обеспечивает высокое качество обслуживания.

Данные мощности играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного экспорта и транзита зерна через Каспийское море в Иран, Азербайджан и далее — в страны Черноморского, Средиземноморского региона, Персидского залива, Аравийского и Красного морей.

На площадке терминала были обсуждены перспективы его развития, вопросы открытия новых экспортных рынков и укрепления материально-технической базы.
Министр поручил активизировать работу по отгрузке зерна и принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного экспорта. КГИ при АПК поручено обеспечить круглосуточную выдачу фитосанитарных сертификатов.

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