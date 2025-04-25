В Мангистау стартовал прием заявок на конкурсы «Парыз» и «Еңбек жолы»

В Мангистауской области объявлен прием заявок на конкурсы «Парыз» и «Еңбек жолы», об этом в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель начальника Управления координации занятости и социальных программ области Нурбол Долдашев.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Конкурс по социальной ответственности бизнеса «Парыз», как пояснил спикер, направлен на формирование и повышение субъектами частного предпринимательства своей корпоративной социальной ответственности перед обществом для дальнейшего улучшения благосостояния населения. Конкурс, итоги которого будут подведены в конце года, состоит из регионального и национального этапов. Участие в нем бесплатное.

В конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие свою деятельность не менее трех лет, не находящиеся в стадии ликвидации и не имеющие задолженности по заработной плате и иным выплатам в соответствии с трудовым законодательством. Участники также не должны быть замешаны в коллективных трудовых спорах и в финансировании незаконных организаций. Они предоставляют полные и достоверные сведения и документы. В рамках конкурса также учреждена специальная премия «Лучший социальный проект года». Данная специальная премия будет учитывать социальные проекты, реализуемые предприятиями, которые способствуют занятости и улучшению условий жизни социально уязвимых и малообеспеченных слоев населения, - пояснил Нурбол Долдашев.

Что касается конкурса «Еңбек жолы», то он проводится в целях воспитания молодежи в духе уважения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций, выявления лучших трудовых династий в рабочей промышленности. Конкурс также направлен на формирование позитивного общественного мнения о людях труда.

По словам начальника отдела трудовых отношений и социального партнерства Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Касымжана Колхозова, в данном конкурсе могут принять участие все работники предприятий, независимо от отрасли, за исключением государственных служащих.

Победители конкурса «Еңбек жолы» будут определены в трех номинациях. Так, в номинации «Лучшая трудовая династия» будет выбрана семья с наибольшим стажем работы и наибольшим количеством наград. В номинации «Лучший молодой работник производства» будет выбран наиболее активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет, ну а номинация «Лучший наставник работающей молодёжи» позволит определить самого высокоэффективного наставника со стажем работы не менее 20 лет.

Конкурсы проводятся согласно Указу Президента Республики Казахстан.