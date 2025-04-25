В Мангистауской области состоялось совещание по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Сегодня, 24 апреля, под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности населения в предстоящий купальный сезон, профилактических мероприятии в пожароопасный период, а также состоянием ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Первым на совещании выступил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков, который доложил о ходе подготовки к купальному сезону 2025 года. Несмотря на то, что купальный сезон в республике начинается с 1 июня, в силу климатических особенностей Мангистауской области жители открывают его раньше. Сотрудники ведомства уже сейчас проводят патрулирование прибрежных территорий.

По данным статистики, в 2024 году в водах Каспийского моря погибло 14 человек, из них трое детей. В результате оперативных действий спасателей удалось спасти 59 человек. На постоянной основе работают спасательные станции, расположенные на побережье в Актау, Курыке, Форт-Шевченко и зоне отдыха Кендерли.

В прошлом году на территории области имелся 41 участок, где разрешено купание, и 10 мест, где оно под запретом. На данных участках регулярно проводились профилактические и разъяснительные мероприятия. В ходе встречи Нурлыбек Айжарыков представил ряд конкретных предложений, направленных на повышение общественной безопасности.

На совещании первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мирбек Караев выступил с докладом о ходе подготовки к пожароопасному периоду. Общая площадь лесного фонда области составляет 253 тыс. га, из них к лесопокрытым площадям относится 125 тыс. га. Кроме того, территория государственного природного заповедника «Устюрт» площадью 223 тыс. га состоит из безлесных, солончаковых и горных территорий.

В этом году лесных и степных пожаров пока не зафиксировано. Однако, исходя из опыта прошлых лет, был утвержден соответствующий план мероприятий и проведены подготовительные работы в пожароопасный сезон. В мае планируется провести пожарно-тактические учения на объектах лесного хозяйства Бейнеу и Сам», — сообщил Мирбек Караев.

На встрече также обсуждалось состояние ветхого и аварийного жилого фонда в регионе. По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Бердибека Картбаева, в сентябре-октябре 2023 года на основании технических заключений 50 домов и 820 квартир признаны аварийными. В настоящее время в очереди на получение жилья состоят 122 гражданина, единственное жилье которых признано аварийным.

В соответствии с поручениями, данными Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в 2022 году, утверждена дорожная карта на 2023–2029 годы, направленная на обеспечение жителей региона новым жильем за счет сноса ветхого и аварийного жилья.

В рамках Дорожной карты в 2023-2025 годах в городе Актау снесено 15 аварийных домов, на их месте запланировано строительство 9 многоэтажных домов на 590 квартир. В 2023 году на месте домов №34 и №35 в 3-м микрорайоне был построен новый дом на 65 квартир, 56 собственников квартир, признанных аварийными, получили новое жилье. В прошлом году завершено строительство 90-квартирного дома. В планах на 2025 год - строительство еще одного 100-квартирного жилого дома.

Аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что для работы над озвученными предложениями руководителям управлений необходимо дать конкретные поручения и уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности населения.