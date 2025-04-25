«Құжаттар жинағы»: в Актау презентовали книгу со сведениями о Великой Отечественной войне

Презентация книги со сведениями о Великой Отечественной войне состоялась на республиканской научно-практической конференции «Мангистау в годы ВОВ», сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По словам главного эксперта Мангистауского областного государственного архива Куралай Себепбаевой, книга издана тиражом 500 экземпляров.

Это большая коллекция из более чем 190 исторических документов, связанных с Великой Отечественной войной. В ней содержатся важные сведения на казахском и русском языках об экономическом и социальном положении в годы войны, положении эвакуированного населения, защите от воздушных и химических атак, оказании помощи фронту. Книги были розданы более чем 120 гостям, присутствовавшим на конференции, - рассказала Куралай Себепбаева.

Значимость этой работы подчеркнули и перерезали красную ленту заместитель председателя Актауского городского Совета ветеранов Каржаубай Аккулов, директор Центрального государственного архива Республики Казахстан Сабит Шилдебай и Почетный гражданин Мангистауской области Даржок Сейбагытов.

В завершение мероприятия был продемонстрирован видеоролик о книгах, изданных Мангистауским областным государственным архивом в период с 1995 по 2020 годы, посвященных юбилеям Великой Победы.