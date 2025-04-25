Автопарк ДЧС Мангистауской области обновился на 100%

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Специально присутствовавший на церемонии вручения ключей от автомобилей аким области Нурдаулет Килыбай отметил, что обновление оборудования региональных экстренных служб напрямую повышает эффективность и качество оказываемых ими услуг, и пожелал им успехов в работе. Новые транспортные средства расширят возможности реагирования на чрезвычайные ситуации и помогут оперативнее действовать в критические моменты.

Внедорожные автомобили позволяют быстро и эффективно организовывать аварийно-спасательные работы. Полноприводные автомобили смогут беспрепятственно добраться до любой точки региона и помогут устранить последствия чрезвычайных ситуаций. Приобретенное за счет местного бюджета оборудование будет распределено по всем пожарным частям региона.

Стоит отметить, что общее количество транспортных средств для тушения пожаров и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области составляет 127 единиц, в том числе 109 пожарных автомобилей и 18 единиц техники аварийно-спасательного формирования. Кроме того, в настоящее время ведется строительство 6 ангаров для поддержания пожарной техники в постоянной готовности в течение всего года.