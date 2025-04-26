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26.04.2025, 11:49

В Актау прошел субботник в рамках акции «Таза Қазақстан»

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Сегодня, 26 апреля, на территории Актау прошел субботник с участием государственных служащих в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». В частности, от мусора были очищены территория резиденции, центра «Ана мен бала» в 34 микрорайоне, а также участок между домами №24 и №17 в 35 микрорайоне, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Акция «Таза Казахстан» – важная инициатива, направленная на защиту природы нашей страны. Госслужащие отметили, что они регулярно участвуют в подобных мероприятиях и всегда готовы поддержать экологические инициативы.

 

Данное мероприятие является одним из важных шагов, направленных на улучшение экологической ситуации, а также повышение ответственности жителей к окружающей среде. Коммунальные предприятия предоставили около 20 сотрудников, перчатки, лопаты, мешки и более 10 единиц техники. Всего в сегодняшнем субботнике приняли участие около 400 человек. Акция «Таза Қазақстан» будет продолжена и будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе», - отметил главный специалист Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жантилек Асхатов.

Свое мнение высказал начальник отдела администрирования юридических лиц Департамента государственных доходов по городу Актау.

Сегодня мы вместе с коллективом вышли на субботник в рамках акции «Таза Қазақстан». Мы призываем всех вас помогать беречь природу, соблюдать чистоту и вносить вклад в формирование экологической культуры в обществе, - сказал Арынбай Жахангер.

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