Строительство солнечной электростанции и школы: какие работы ведутся в Мангистауском районе

В Мангистауском районе в целях развития возобновляемых источников электроэнергии с марта текущего года ведется строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт. Об этом сообщил аким района Галымжан Ниязов на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По его словам, проект, начатый с направления производства «Каспий цемент» в поселке Шетпе, позволит повысить энергетическую независимость региона и выработать экологически чистую электроэнергию.

Глава государства дал поручение по привлечению инвестиций как основному механизму развития экономики региона. Проект по строительству солнечной электростанции запущен при поддержке акима области. Сегодня многие страны испытывают дефицит электроэнергии. И в этом свете, учитывая возможность создания дополнительных новых рабочих мест, я считаю, что это один из самых нужных инвестиционных проектов, - подчеркнул Галымжан Ниязов.

По его словам, инвестиционный проект обеспечит занятость населения и даст импульс развитию зеленой экономики в регионе.

Кроме того, в районе по проекту «Комфортная школа» строится учебное заведение на 600 мест. Объект, строящийся в рамках национального проекта в микрорайоне «Косбулак-2» села Шетпе, планируется сдать в эксплуатацию в августе перед началом нового учебного года.

Комфортная школа, как рассказал глава района, будет полностью оснащена современными учебными классами нового образца, в том числе STEM-классами, направленными на развитие творческих способностей учащихся. В учебном заведении будут также спортивный и конференц-зал, столовая, библиотека и медицинский кабинет.

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в нашей области ведется строительство образовательных учреждений в рамках национального проекта «Комфортная школа». Можно сказать, что это наглядное свидетельство того, что создаются все возможности для получения подрастающим поколением качественного образования и воспитания. Строится такая школа и в нашем районе. В настоящее время ведутся работы по возведению ограждения, внутренней отделке и отделке фасада школы. Объем строительства объекта в среднем готов на 76%, - проинформировал аким района Галымжан Ниязов.

В Мангистауском районе оказывается системная поддержка социально уязвимых слоёв населения. Нуждающиеся в жилье жители района, в том числе многодетные семьи и дети-сироты, получают квартиры. Так, в декабре ушедшего года ключи от новых квартир торжественно вручены 48 нуждающимся семьям, стоящим в очереди на жилье в селе Шетпе. Среди новоселов трое детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, семь многодетных семей, а также уязвимые слои населения, включая мать, воспитывающую ребенка-инвалида, жителя села, приравненного к категории ветеранов Великой Отечественной войны и др.

Квартиры предоставлены в микрорайонах «Жана Орпа-2» и «Косбулак-2». Отметим, что ранее квартиры были предоставлены 12 семьям в селе Сайотес, - сказал Галымжан Ниязов.

Аким района добавил, что в этом году на обеспечение таким жильём также предусмотрены средства в бюджете.

Аким района также рассказал, что в 12 селах района ведутся работы по строительству спортивных, детских и воркаут-площадок.