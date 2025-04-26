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26.04.2025, 17:24

Строительство школы, дороги и тротуаров: какие работы ведутся в Мунайлы

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В 2025 году в Мунайлинском районе в рамках национального проекта «Комфортная школа» будут открыты два новых средних образовательных учреждения. Об этом сообщил аким района Канат Кульжанов в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Канат Кульжанов рассказал о развитии Мунайлинского района.

Одна из школ на 1200 мест строится в селе Батыр. Она будет находиться в микрорайоне «Самал». Строительно-монтажные работы выполнены на 81%. Эту школу планируется ввести в эксплуатацию в новом 2025 учебном году. Второе учебное заведение на 900 мест в жилом массиве Айракты построено на 67% . Этот объект также будет полностью достроен и сдан в эксплуатацию до начала нового учебного года, - сообщил Канат Кульжанов.

В ходе брифинге аким района сказал что завершено строительство дороги, соединяющей Мунайлинский район с областным центром. Дорогу строили в 2024 году - с августа по декабрь включительно. Она проходит через село Баскудук и напрямую соединяет Мунайлы и областной центр.

Сегодня в районе 695,6 км дорог. Партия «Аманат» проводит кампанию «Вместе с народом!», в рамках которой в целях реализации предвыборной программы на 2023-2027 годы ведется строительство 131 километра дорог районного значения, межпоселковых средних и асфальтобетонных покрытий (в 2023-2024 годах - 98,2 километра). В этом направлении будет построен и введен в эксплуатацию ряд новых автодорог, - сообщил Канат Кульжанов.

Кроме того, завершено строительство объездной дороги протяженностью 4,3 километра в сельском округе Баскудук реконструкция окружной дороги протяженностью 3,4 километра в селе Атамекен, которые будут сданы в эксплуатацию в первом полугодии. В то же время разработан проект реконструкции автодороги Мангистау-Кызылтобе и получены результаты государственной экспертизы. Проект включен в перечень инвестиционных проектов на 2025-2027 годы. В случае реализации данного проекта будет построена четырехполосная объездная дорога протяженностью 3,6 км, что позволит избежать пробок на объездной дороге Мангистау-Кызылтобе.

Также в 2024 году в Мунайлинском районе построены тротуары общей протяженностью 12 километров. В текущем году планируется построить еще 118 км тротуаров в селах и сельских округах района. По словам главы района, необходимые средства на реализацию проекта выделены из бюджета, в настоящее время проводятся процедуры государственных закупок.

Одна из проблем, которая часто поднимается на встречах с жителями, – это отсутствие тротуаров. Эта проблема особенно актуальна в дождливые дни, поскольку жителям сложно добраться до социальных объектов, общественных мест, автобусных остановок, а учащимся — до школы. В этой связи, учитывая пожелания жителей, мы включаем вопрос строительства тротуаров в качестве одного из основных приоритетов в план работ на 2025 год, - сообщил Канат Кульжанов.

Он добавил, что этом году планируется построить еще 118 километров тротуаров в селах и сельских округах района. В том числе в селе Мангыстау – 31 километр, в сельском округе Кызылтобе - 30 км, еще 18 км тротуаров построят в сельском округе Батыр, 16 км - в сельском округе Атамекен, а в сельских округах Баскудук, Даулет и Баянды - 12, 6 и 5 километров соответственно.

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