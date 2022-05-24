Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау

Ботанический сад, расположенный в центре Актау, имеет 50-летнюю историю. На площади в 29 гектаров произрастает более 1300 видов растений. В их числе, 53 вида хвойных, 309 видов растений из других регионов и 127 видов плодовых. Есть также 95 видов природной флоры Казахстана и 487 видов цветочно-декоративных растений. Коллекция Ботанического сада насчитывает 146 видов сортовых роз.По словам директора ботанического сада Акжунис Иманбаевой, растения в саду привезены из Всемирного генофонда ботанических садов и центров. Привозимые в наш регион растения сначала проходят адаптационные испытания, а затем уже по перспективности разрабатывается ассортимент, успешные виды растений предлагаются для озеленения.Акжунис Иманбаева также отметила, что специалисты ботанического сада готовы оказывать содействие местным исполнительным органам в озеленении городской территории, подчеркнув, что на улицах Актау можно выращивать все виды растений, произрастающих в ботаническом саду, а это порядка 200 деревьев и более 250 сортов растений. Для этого необходимо использовать научно-практические проверенные методы по тестированию и уходу за зелёными насаждениями с учётом экологических особенностей региона.По итогам посещения, аким области поручил ответственным лицам использовать опыт специалистов ботанического сада и использовать научно-практический подход в озеленении города Актау и населённых пунктов Мангистауской области.