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Опубликовано: Сегодня, 12:11

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Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау

Глава региона Нурлан Ногаев 23 мая ознакомился с работой Мангышлакского экспериментального ботанического сада, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Ботанический сад, расположенный в центре Актау, имеет 50-летнюю историю. На площади в 29 гектаров произрастает более 1300 видов растений. В их числе, 53 вида хвойных, 309 видов растений из других регионов и 127 видов плодовых. Есть также 95 видов природной флоры Казахстана и 487 видов цветочно-декоративных растений. Коллекция Ботанического сада насчитывает 146 видов сортовых роз.


Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау


По словам директора ботанического сада Акжунис Иманбаевой, растения в саду привезены из Всемирного генофонда ботанических садов и центров. Привозимые в наш регион растения сначала проходят адаптационные испытания, а затем уже по перспективности разрабатывается ассортимент, успешные виды растений предлагаются для озеленения.

Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау

Акжунис Иманбаева также отметила, что специалисты ботанического сада готовы оказывать содействие местным исполнительным органам в озеленении городской территории, подчеркнув, что на улицах Актау можно выращивать все виды растений, произрастающих в ботаническом саду, а это порядка 200 деревьев и более 250 сортов растений. Для этого необходимо использовать научно-практические проверенные методы по тестированию и уходу за зелёными насаждениями с учётом экологических особенностей региона.

Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау


По итогам посещения, аким области поручил ответственным лицам использовать опыт специалистов ботанического сада и использовать научно-практический подход в озеленении города Актау и населённых пунктов Мангистауской области.

Нурлан Ногаев поручил активно применять научно-практический подход при озеленении города Актау



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sakura.68
 ak12 (Посетители) Сегодня, 12:39
Для того чтобы деревья росли не нужен никакой подход.Ни научный, ни какой другой. Деревья надо просто поливать, хотябы раз в неделю. Опять начинают пудрить мозги всякими байками.Лет десять будут внедрять это самый подход ,пока подходить будет к нечему.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ak12
  • sakura.68
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:13
Нурлан Ногаев может уже начнёте поливать город? а то бла бла, надоели уже
 
 

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