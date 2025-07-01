В IT школе-лицее Актау внедрят систему искусственного интеллекта

Система управления и контроля, основанная на искусственном интеллекте, будет запущена с нового учебного года. Это первое в Мангистауском регионе масштабное внедрение технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс, передает Lada.kz .

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Внедряемая система работает через образовательную платформу «Edus», которая предоставляет родителям данные об успеваемости, посещаемости и активности их детей в школе, сообщает ЦОК. Кроме того, через нее производятся платежи и уведомления, а также пропуск учеников и посетителей в школу с помощью Face ID, что помогает обеспечить безопасность учащихся.

По словам директора школы Анжелы Батыровой, внедряемая система сможет определять и медицинские показатели ребенка.

«Устройство Face ID также автоматически измеряет температуру тела учащегося. Если температура высокая, система немедленно уведомит об этом директора школы, классного руководителя и медсестру. Это эффективное средство обеспечения безопасности здоровья», - сказала Анжела Батырова.

Внедрение системы искусственного интеллекта позволит не только автоматизировать внутришкольные процессы, но и обеспечить безопасность учащихся.