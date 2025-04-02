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01.04.2025, 19:26

Назначения произошли в сфере образования Мангистауской области

Власть 0 2 355 Ольга Максимова

В управлении образования Мангистауской области сообщили о новых кадровых решениях, передает Lada.kz.

Гульзипа Демеуова и Акбопе Искалиева (слева направо). Коллаж: Lada.kz
Гульзипа Демеуова и Акбопе Искалиева (слева направо). Коллаж: Lada.kz

Коллективу представили сразу двух заместителей руководителя. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам внутреннего конкурса с 1 апреля 2025 года назначены заместителями руководителя управления образования Мангистауской области Демеуова Гульзипа Нургельдыковна и Искалиева Акбопе Тынысбайкызы.

Гульзипа Демеуова родилась 17 октября 1981 года в Форт-Шевченко Тупкараганского района.

В 2001 году окончила Мангистауский гуманитарный колледж имени Мурын жырау Сенгирбекулы по специальности «Преподавание в начальных классах», в 2004 году – Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «Педагогика и методика начального обучения», в 2008 году – юридический факультет университета «Кайнар».

Трудовую деятельность начала в 2001-2005 годы ведущим специалистом Тупкараганского районного отдела образования.

В 2005-2013 годы – руководитель кадрового и государственно-правового отдела аппарата акима Тупкараганского района.

В 2013-2014 годы – глава отдела службы управления персоналом аппарата акима Тупкараганского района.

В 2014-2018 годы – руководитель аппарата акима Тупкараганского района.

В 2018-2019 годы была главным инспектором отдела документационного обеспечения и контроля аппарата акима Мангистауской области.

С 2019 по 2020 годы работала главным инспектором по обращениям отдела документационного обеспечения и контроля аппарата акима Мангистауской области.

С 2020 по 2024 годы – руководитель отдела контроля рассмотрения обращений аппарата акима Мангистауской области.

С октября 2024 года до настоящего назначения трудилась руководителем отдела документационного обеспечения и контроля аппарата акима Мангистауской области.

Акбопе Искалиева родилась 28 сентября 1978 года в городе Шардара Шардаринского района Южно-Казахстанской области.

В 1999 году окончила Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова по специальности «Учитель казахского языка и литературы».

Трудовую деятельность начала в 1999-2002 годах учителем казахского языка и литературы в средней школе №12 в Актау.

В 2002-2003 годах была главным специалистом управления образования Мангистауской области.

В 2003-2006 годах работала главным специалистом Актауского городского отдела образования.

В 2006-2014 годах – заведующая сектором общего среднего образования Актауского городского отдела образования.

В 2014-2017 годах трудилась заместителем руководителя Актауского городского отдела образования.

В 2017-2023 годах – заведующая сектором общего образования и оказания государственных услуг в Актауском городском отделе образования.

В 2023-2025 годах – руководитель Каракиянского районного отдела образования.

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