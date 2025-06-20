В акимате Мангистауской области сменился глава одного из управлений

Кадровые перестановки произошли в акимате региона - назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог, передает Lada.kz .

Бейнеубек Абилов справа. Фото из архива

Руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области стал Бейнеубек Абилов. Об этом изданию Lada.kz сообщили в пресс-службе акимата региона.

Он сменил Адайбека Калиева, который возглавлял управление с ноября 2020 года.

Напомним, Бейнеубек Абилов занимал должность акима Бейнеуского района с октября 2017 года по июль 2023 года.