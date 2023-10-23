Люди особой заботы из Мангистау на себе ощущают меры поддержки государства

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В республике проведён и планируется к осуществлению ряд мер, нацеленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями.
Одной из мер является увеличение размера пособий, выплачиваемых лицам с инвалидностью, лицам, ухаживающим за ЛСИ I группы, матери или отцу, усыновителю или опекуну, воспитывающему ребёнка с инвалидностью на 14,5 процента. На столько же повышен размер социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, получаемой из Государственного фонда социального страхования. С учётом увеличения размеров пособий в начале года на 8,5 процента, в годовом выражении размер выплат вырос на 23 процента. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.
С момента старта пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, по республике данную услугу люди особой заботы получили более 13 тысяч раз. Благодаря проекту, граждане могут заказывать поездки в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Данный механизм позволяет осуществить быстрый подбор транспорта, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и вести мониторинг совершенных поездок. В приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции, например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.
В Мангистау для удобства маломобильных групп населения увеличено количество специализированных авто для их перевозки. Недавно Инватакси, предназначенное для обслуживания детей с инвалидностью, появилось в автопарке Мунайлинского района. Ранее для удобства людей с ограниченными возможностями работало два специальных транспортных средства, а в настоящее время количество Инватакси увеличено на одну единицу.
Среди постоянных пользователей сервиса Инватакси немало жителей, которые хорошо отзываются о службе. Одна из них – Кундызай Жубаева.
Для детей особой заботы региона предусмотрены и другие меры помощи для улучшения здоровья и социальной реабилитации. С прошлого года при поддержке АО «Самрук-Қазына» открыты два реабилитационных центра. На базе данных центров комплексную помощь получили 328 детей с различными диагнозами. В центре раннего вмешательства предотвращена инвалидизация 247 новорождённых.
Одной из мер является увеличение размера пособий, выплачиваемых лицам с инвалидностью, лицам, ухаживающим за ЛСИ I группы, матери или отцу, усыновителю или опекуну, воспитывающему ребёнка с инвалидностью на 14,5 процента. На столько же повышен размер социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, получаемой из Государственного фонда социального страхования. С учётом увеличения размеров пособий в начале года на 8,5 процента, в годовом выражении размер выплат вырос на 23 процента. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.
С момента старта пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, по республике данную услугу люди особой заботы получили более 13 тысяч раз. Благодаря проекту, граждане могут заказывать поездки в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Данный механизм позволяет осуществить быстрый подбор транспорта, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и вести мониторинг совершенных поездок. В приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции, например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.
В Мангистау для удобства маломобильных групп населения увеличено количество специализированных авто для их перевозки. Недавно Инватакси, предназначенное для обслуживания детей с инвалидностью, появилось в автопарке Мунайлинского района. Ранее для удобства людей с ограниченными возможностями работало два специальных транспортных средства, а в настоящее время количество Инватакси увеличено на одну единицу.
– В Мунайлинском районе Инватакси обслуживают 91-го человека с ограниченными возможностями: 47 взрослых и 44 ребёнка. Заявки принимаются, в первую очередь, от работающих лиц с инвалидностью, а также от студентов и детей, посещающих лечебные учреждения. С начала года в службу инватакси поступило около 4 тысяч заявок. В планах районной администрации увеличить количество карет в следующем году, – сообщила руководитель Центра социального обслуживания на дому Феруза Исмагулова.
Среди постоянных пользователей сервиса Инватакси немало жителей, которые хорошо отзываются о службе. Одна из них – Кундызай Жубаева.
– Пользуюсь услугами Инватакси уже 2 года. Водители своевременно доставляют в пункт назначения. Наличие специализированных автомобилей и слаженная работа организаторов данной работы облегчает нашу жизнь. Выражаю огромную благодарность за такую возможность, – говорит Кундызай Жубаева.
Для детей особой заботы региона предусмотрены и другие меры помощи для улучшения здоровья и социальной реабилитации. С прошлого года при поддержке АО «Самрук-Қазына» открыты два реабилитационных центра. На базе данных центров комплексную помощь получили 328 детей с различными диагнозами. В центре раннего вмешательства предотвращена инвалидизация 247 новорождённых.
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