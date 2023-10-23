Люди особой заботы из Мангистау на себе ощущают меры поддержки государства

– В Мунайлинском районе Инватакси обслуживают 91-го человека с ограниченными возможностями: 47 взрослых и 44 ребёнка. Заявки принимаются, в первую очередь, от работающих лиц с инвалидностью, а также от студентов и детей, посещающих лечебные учреждения. С начала года в службу инватакси поступило около 4 тысяч заявок. В планах районной администрации увеличить количество карет в следующем году, – сообщила руководитель Центра социального обслуживания на дому Феруза Исмагулова.

– Пользуюсь услугами Инватакси уже 2 года. Водители своевременно доставляют в пункт назначения. Наличие специализированных автомобилей и слаженная работа организаторов данной работы облегчает нашу жизнь. Выражаю огромную благодарность за такую возможность, – говорит Кундызай Жубаева.

В республике проведён и планируется к осуществлению ряд мер, нацеленных на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями.Одной из мер является увеличение размера пособий, выплачиваемых лицам с инвалидностью, лицам, ухаживающим за ЛСИ I группы, матери или отцу, усыновителю или опекуну, воспитывающему ребёнка с инвалидностью на 14,5 процента. На столько же повышен размер социальной выплаты по случаю утраты трудоспособности, получаемой из Государственного фонда социального страхования. С учётом увеличения размеров пособий в начале года на 8,5 процента, в годовом выражении размер выплат вырос на 23 процента. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделено 37 млрд тенге.С момента старта пилотного проекта по использованию агрегаторов такси при оказании услуги инватакси для людей с особыми потребностями, инициированного Министерством труда и социальной защиты населения РК, по республике данную услугу люди особой заботы получили более 13 тысяч раз. Благодаря проекту, граждане могут заказывать поездки в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Данный механизм позволяет осуществить быстрый подбор транспорта, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и вести мониторинг совершенных поездок. В приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции, например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё.В Мангистау для удобства маломобильных групп населения увеличено количество специализированных авто для их перевозки. Недавно Инватакси, предназначенное для обслуживания детей с инвалидностью, появилось в автопарке Мунайлинского района. Ранее для удобства людей с ограниченными возможностями работало два специальных транспортных средства, а в настоящее время количество Инватакси увеличено на одну единицу.Среди постоянных пользователей сервиса Инватакси немало жителей, которые хорошо отзываются о службе. Одна из них – Кундызай Жубаева.Для детей особой заботы региона предусмотрены и другие меры помощи для улучшения здоровья и социальной реабилитации. С прошлого года при поддержке АО «Самрук-Қазына» открыты два реабилитационных центра. На базе данных центров комплексную помощь получили 328 детей с различными диагнозами. В центре раннего вмешательства предотвращена инвалидизация 247 новорождённых.