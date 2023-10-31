Президент К. Токаев настойчиво подчёркивает важность преобразования этических норм - политолог Алексей Чекрыжов

- Алексей Владимирович, в ходе обращения к участникам XI Гражданского форума Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях проводимых масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда. О чём на Ваш взгляд говорит это заявление?



- Отмечу, что озвученные на XI Гражданском форуме тезисы для лидера Казахстана не новы. Президент Касым-Жомарт Токаев уже не первый раз настойчиво подчёркивает важность преобразования этических норм. Конечно, это вовсе не тождественно изменению ключевых характеристик менталитета казахстанцев. Речь не идёт о снижении роли традиций и культурного наследия. Напротив, преобразования, к которым подталкивает Президент, предполагают установление примата научного знания и, конечно, параллельного уважения культурных ценностей народа, а значит, и гуманности.

В долгосрочной перспективе Республике Казахстан эти изменения, которые во многом естественны, необходимы с позиций всей трансформации страны. Сегодня в Казахстане принимается множество реформ политической сферы, модернизируется экономика. В этих условиях Президент страны говорит о том, что такие значительные преобразования невозможны в отрыве от менталитета, привычек и культуры поведения людей. Иными словами, по-настоящему позитивный эффект от реформ может быть достигнут только в совокупности с эволюцией общественной этики.



- Президент выразил уверенность, что плодотворное партнёрство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана. В каком направлении, по Вашему мнению, необходимо усилить работу?



- Позволю себе процитировать лидера Казахстана. Недавно Касым-Жомарт Токаев отметил: «Ответственные граждане – опора государства». В этом ключе, как мне кажется, здесь нужно не столько усиливать, сколько продолжать работу над принципами «слышащего государства». То есть принятие взвешенных консолидированных решений по всем ключевым вопросам с учетом общественного мнения – это и есть основа партнерства некоммерческой среды и государства.

В то же время Казахстану важно не отставать от некоторых общеглобальных ориентиров развития третьего сектора, который всё больше усиливают свою компенсирующую роль. Дело в том, что государство не всегда успевает за нуждами общества. Это вполне нормально для абсолютно любой страны. Даже максимально гибкий госаппарат не способен быстро закрыть все пробелы в широком спектре социально-экономических потребностей населения. Именно неправительственный сектор здесь играет самую важную роль. И как бы банально это не звучало, но реализация общественных инициатив нуждается в постоянном финансировании. Особенно это актуально в области помощи уязвимым слоям населения, для реализации культурных и просветительских программ со стороны общественников. Мне кажется, Астане ещё предстоит нарастить сеть грантовых и других операторов. Этот тот случай, когда количественные показатели станут основой качественных.



- Насколько в Казахстане, в целом, развит неправительственный сектор? Хорошо ли выстроен диалог с государством?



- Повторюсь, диалог государства и третьего сектора пока только выстраивается. Пусть здесь есть серьезные изменения, инициирование за последние пару лет, но этот путь ещё только предстоит пройти. При этом, целостное развитие неправительственных структур – задача ещё более долгосрочная. Для анализа эффективности неправительственной среды существуют устоявшиеся социально-экономические показатели. К примеру, в странах с развитой некоммерческой сферой доля доходов НПО вполне может составлять до 20% от ВВП, а количество работающих в этой сфере – около трети от трудоспособного населения. В призме вклада в социально-экономическое развитие страны на эти индикаторы можно ориентироваться.

Вместе с тем, по своему опыту могу сказать, что общественные инициативы в Казахстане развиваются всё более динамично. Поскольку сам являюсь представителем российского неправительственного сектора, отмечу, что мы очень плодотворно сотрудничаем со множеством казахстанских коллег. Сравнительно, лет 10 назад научно-экспертное взаимодействие велось не столь активно уже даже по причине небольшого числа общественных экспертных центров. С каждым годом таких коллективов в Республике Казахстан всё больше.



- Соответствует ли на Ваш взгляд деятельность казахстанских неправительственных организаций международным стандартам?



- А вот здесь ответ будет двояким. С одной стороны, Казахстан, несомненно, стремится к повышению значимости и эффективности неправительственной среды. Опять-таки речь здесь о тех же экономических показателях, о вкладе и доле НПО в структуре воспроизводства, на рынке труда и так далее. Позитивный международный опыт, высокие стандарты развитых государств – это хороший ориентир.

На другой чаше весов некоторые тренды излишней и конъюнктурной политизации неправительственного сектора со стороны зарубежных игроков. Не секрет, что многие мировые интересанты формируют особые сети НПО, негативно влияющие на стабильность гражданского общества. Порой такие организации и вовсе радикализируют население страны, паразитируют на внутренних проблемах, а не решают их – вспомнить хотя бы трагические события января 2022 года в Казахстане. И это ведь тоже мировой тренд. Здесь властям Республики Казахстан, а также органам безопасности и самой общественности нужно работать вместе, чтобы деятельность таких скрытых акторов в стране стала бы просто невозможна.