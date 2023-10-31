Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 31 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новая экономическая политика

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 0

Президент К. Токаев настойчиво подчёркивает важность преобразования этических норм - политолог Алексей Чекрыжов

19 октября в Казахстане состоялся XI Гражданский форум. К участникам диалоговой площадки обратился Глава государства, отметив, что созидательные инициативы и конструктивные предложения, выдвигаемые на данной встрече, вносят большой вклад в развитие гражданского общества и укрепление общенационального диалога. Удаётся ли представителям неправительственного сектора Казахстана выстраивать его с государством, и как отрасль развивается в республике, в целом? Эти и другие вопросы обсудили в интервью с экспертом Центра геополитических исследований г. Уфы «Берлек-Единство» Алексеем Чекрыжовым.

Фото: Freepik.com
- Алексей Владимирович, в ходе обращения к участникам XI Гражданского форума Касым-Жомарт Токаев заявил, что в условиях проводимых масштабных преобразований особое значение обретает формирование новой общественной этики, основанной на идеях справедливости и гуманизма, взаимном доверии и ответственности, законе и порядке, культе знаний и труда. О чём на Ваш взгляд говорит это заявление?

- Отмечу, что озвученные на XI Гражданском форуме тезисы для лидера Казахстана не новы. Президент Касым-Жомарт Токаев уже не первый раз настойчиво подчёркивает важность преобразования этических норм. Конечно, это вовсе не тождественно изменению ключевых характеристик менталитета казахстанцев. Речь не идёт о снижении роли традиций и культурного наследия. Напротив, преобразования, к которым подталкивает Президент, предполагают установление примата научного знания и, конечно, параллельного уважения культурных ценностей народа, а значит, и гуманности.
В долгосрочной перспективе Республике Казахстан эти изменения, которые во многом естественны, необходимы с позиций всей трансформации страны. Сегодня в Казахстане принимается множество реформ политической сферы, модернизируется экономика. В этих условиях Президент страны говорит о том, что такие значительные преобразования невозможны в отрыве от менталитета, привычек и культуры поведения людей. Иными словами, по-настоящему позитивный эффект от реформ может быть достигнут только в совокупности с эволюцией общественной этики.

- Президент выразил уверенность, что плодотворное партнёрство государства и неправительственного сектора станет важным фактором всестороннего прогресса нашей страны, мощной движущей силой построения Справедливого Казахстана. В каком направлении, по Вашему мнению, необходимо усилить работу?

- Позволю себе процитировать лидера Казахстана. Недавно Касым-Жомарт Токаев отметил: «Ответственные граждане – опора государства». В этом ключе, как мне кажется, здесь нужно не столько усиливать, сколько продолжать работу над принципами «слышащего государства». То есть принятие взвешенных консолидированных решений по всем ключевым вопросам с учетом общественного мнения – это и есть основа партнерства некоммерческой среды и государства.
В то же время Казахстану важно не отставать от некоторых общеглобальных ориентиров развития третьего сектора, который всё больше усиливают свою компенсирующую роль. Дело в том, что государство не всегда успевает за нуждами общества. Это вполне нормально для абсолютно любой страны. Даже максимально гибкий госаппарат не способен быстро закрыть все пробелы в широком спектре социально-экономических потребностей населения. Именно неправительственный сектор здесь играет самую важную роль. И как бы банально это не звучало, но реализация общественных инициатив нуждается в постоянном финансировании. Особенно это актуально в области помощи уязвимым слоям населения, для реализации культурных и просветительских программ со стороны общественников. Мне кажется, Астане ещё предстоит нарастить сеть грантовых и других операторов. Этот тот случай, когда количественные показатели станут основой качественных.

- Насколько в Казахстане, в целом, развит неправительственный сектор? Хорошо ли выстроен диалог с государством?

- Повторюсь, диалог государства и третьего сектора пока только выстраивается. Пусть здесь есть серьезные изменения, инициирование за последние пару лет, но этот путь ещё только предстоит пройти. При этом, целостное развитие неправительственных структур – задача ещё более долгосрочная. Для анализа эффективности неправительственной среды существуют устоявшиеся социально-экономические показатели. К примеру, в странах с развитой некоммерческой сферой доля доходов НПО вполне может составлять до 20% от ВВП, а количество работающих в этой сфере – около трети от трудоспособного населения. В призме вклада в социально-экономическое развитие страны на эти индикаторы можно ориентироваться.
Вместе с тем, по своему опыту могу сказать, что общественные инициативы в Казахстане развиваются всё более динамично. Поскольку сам являюсь представителем российского неправительственного сектора, отмечу, что мы очень плодотворно сотрудничаем со множеством казахстанских коллег. Сравнительно, лет 10 назад научно-экспертное взаимодействие велось не столь активно уже даже по причине небольшого числа общественных экспертных центров. С каждым годом таких коллективов в Республике Казахстан всё больше.

- Соответствует ли на Ваш взгляд деятельность казахстанских неправительственных организаций международным стандартам?

- А вот здесь ответ будет двояким. С одной стороны, Казахстан, несомненно, стремится к повышению значимости и эффективности неправительственной среды. Опять-таки речь здесь о тех же экономических показателях, о вкладе и доле НПО в структуре воспроизводства, на рынке труда и так далее. Позитивный международный опыт, высокие стандарты развитых государств – это хороший ориентир.
На другой чаше весов некоторые тренды излишней и конъюнктурной политизации неправительственного сектора со стороны зарубежных игроков. Не секрет, что многие мировые интересанты формируют особые сети НПО, негативно влияющие на стабильность гражданского общества. Порой такие организации и вовсе радикализируют население страны, паразитируют на внутренних проблемах, а не решают их – вспомнить хотя бы трагические события января 2022 года в Казахстане. И это ведь тоже мировой тренд. Здесь властям Республики Казахстан, а также органам безопасности и самой общественности нужно работать вместе, чтобы деятельность таких скрытых акторов в стране стала бы просто невозможна.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика