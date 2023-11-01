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ЛАДА.kz » Новая экономическая политика

Опубликовано: Сегодня, 12:28

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Строительство контейнерного хаба на базе морского порта Актау планируют завершить к 2025 году

Для увеличения объемов транзита грузов в международном морском порту Актау начались работы по строительству контейнерного хаба. Строительство хаба, завершение которого намечено на 2025 год, позволит сформировать контейнерный парк на территории морского порта «Актау» для стран Каспийского региона и Центральной Азии.

Фото морского порта Актау
Контейнеризация грузов, как говорят в компании, позволяет выполнять их бесперегрузочную доставку, что значительно сокращает объемы промежуточных работ. Контейнерный хаб появится на территории площадью 19 га, находящейся в непосредственной близости с портом.

- Потребность в предоставлении сервиса на выделенной территории для хаба обуславливается ограниченностью площадей действующего порта, а также крайне низким уровнем контейнеризации казахстанского экспорта, и, следовательно, сохраняющейся на ближайшую перспективу потребностью в стаффинговых операциях с грузами, – информируют в АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт».


Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) «Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау» начата в апреле 2023 года. На данный момент завершены инженерные изыскания, разработаны маркетинговый, технико-технологический, институциональный, а также социальный разделы ТЭО. На стадии завершения работы по финансово-экономическому разделу. Завершение разработки документа с получением заключения государственной экспертизы ожидается в марте-апреле 2024 года.

- Организация хаба позволит создать площадки для работ по перемещению грузов из традиционных вагонов в контейнеры. Данная мера будет способствовать планированию контейнерных перевозок и создаст выгодные условия для доставки грузов до порта как авто-, так и железнодорожным транспортом, - говорят в порту.


На территории хаба предполагается оказывать такие дополнительные сервисы, как: хранение, ремонт, сертификация и взвешивание (в том числе определение массы брутто) контейнеров. Создание хаба позволит обновить контейнерный парк. В частности, будут приобретены портальные и мобильные краны, погрузчики, терминальные тягачи с прицепом, вилочный автопогрузчик, терминальные тягачи, полуприцепы, перегрузочное оборудование. Кроме этого, предусмотрена модернизация системы электроснабжения объекта.

- Эффект от реализации проекта строительства контейнерного хаба позволит оказывать полный спектр услуг по перевалке контейнеров и перетариванию грузов, с увеличением их объемов до 300 тыс. ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год. В 2025 году уровень ДФЭ будет доведен до 92-х тысяч, к 2034 году – до 300 тысяч ДФЭ. Сегодня пропускная способность порта Актау по обработке контейнеров составляет 70 тысяч ДФЭ, - сообщили в порту.


Реализация проекта по строительству контейнерного хаба будет осуществлена в формате совместного предприятия с потенциальным инвестором.

- Безусловный интерес уже сейчас проявляют крупные игроки на мировом рынке транспортной логистики из Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – из ФРГ, ОАЭ, Турции, Китая, и Сингапура. Партнеры рассматривают расширение своих перевалочных пунктов в рамках корпоративной сети маршрутов. Объем инвестиций будет определен по факту завершения работ по разработке технико-экономического обоснования проекта, – сообщают официальные представители порта.


С 12 мая текущего года АО «НК «АМТП» зарегистрировано в качестве участника СЭЗ «Морпорт Актау». В соответствии с нормами Налогового кодекса, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны, освобождается от уплаты налога на имущество, за пользование земельными участками и корпоративного подоходного налога.

- Таким образом, мы получим налоговые льготы в размере 6,6 миллиарда тенге до 1 января 2028 года – то есть до конца срока действия СЭЗ. Средства будут направлены на реализацию перспективных проектов развития, – отмечают в нацкомпании.


Основными направлениями грузоперевозок из порта Актау являются страны, граничащие с Казахстаном по морю. Это Азербайджан (порты Баку/Алят, Говсан), куда осуществляется перевозка нефти казахстанских месторождений, а также фидерные перевозки контейнерных грузов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. В Иран грузы идут в порты Амирабад, Анзали, Астара, Каспиян, сюда осуществляется перевозка зерновых культур, а также регулярные контейнерные линии. Кроме этого, грузы направляются в Туркменистан (порт Туркменбашы). В Россию (порт Махачкала) также осуществляется перевозка нефти казахстанских месторождений.

Для увеличения пропускной способности порта руководство АО «НК «АМТП» намерено реализовать проект по реконструкции причала №12 порта Актау с удлинением причала №3. Согласно планам, период реализации проекта продлится до 2027 года. Работы предполагается произвести за счет заемных средств. Реализация проекта позволит повысить скорость и качество услуг по перевалке сухих и навалочных грузов. Данная мера поможет производить одновременную перевалку контейнерных грузов через причалы №1 и №2 и перевалку других видов генеральных грузов через реконструированные причалы №3 и №12.

- В настоящее время на конкурсной основе проводится процедура закупки услуг по разработке ПСД «Дноуглубление акватории порта Актау».
Работы в акватории порта Актау в предварительном объеме 1636,33 тыс. куб.м планируется выполнить в период с октября 2024 года по декабрь 2025 года. Предварительная площадь дноуглубления составляет 115 га. Окончательный объем, площадь и стоимость дноуглубления будут определены проектно-сметной документацией. Предварительная стоимость проекта составляет 18 млрд. тенге. Ожидается, что работы будут проведены за счет бюджетных средств, - заключили в порту.



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