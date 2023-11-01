Строительство контейнерного хаба на базе морского порта Актау планируют завершить к 2025 году

- Потребность в предоставлении сервиса на выделенной территории для хаба обуславливается ограниченностью площадей действующего порта, а также крайне низким уровнем контейнеризации казахстанского экспорта, и, следовательно, сохраняющейся на ближайшую перспективу потребностью в стаффинговых операциях с грузами, – информируют в АО «Национальная компания «Актауский морской торговый порт».

- Организация хаба позволит создать площадки для работ по перемещению грузов из традиционных вагонов в контейнеры. Данная мера будет способствовать планированию контейнерных перевозок и создаст выгодные условия для доставки грузов до порта как авто-, так и железнодорожным транспортом, - говорят в порту.

- Эффект от реализации проекта строительства контейнерного хаба позволит оказывать полный спектр услуг по перевалке контейнеров и перетариванию грузов, с увеличением их объемов до 300 тыс. ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в год. В 2025 году уровень ДФЭ будет доведен до 92-х тысяч, к 2034 году – до 300 тысяч ДФЭ. Сегодня пропускная способность порта Актау по обработке контейнеров составляет 70 тысяч ДФЭ, - сообщили в порту.

- Безусловный интерес уже сейчас проявляют крупные игроки на мировом рынке транспортной логистики из Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – из ФРГ, ОАЭ, Турции, Китая, и Сингапура. Партнеры рассматривают расширение своих перевалочных пунктов в рамках корпоративной сети маршрутов. Объем инвестиций будет определен по факту завершения работ по разработке технико-экономического обоснования проекта, – сообщают официальные представители порта.

- Таким образом, мы получим налоговые льготы в размере 6,6 миллиарда тенге до 1 января 2028 года – то есть до конца срока действия СЭЗ. Средства будут направлены на реализацию перспективных проектов развития, – отмечают в нацкомпании.

- В настоящее время на конкурсной основе проводится процедура закупки услуг по разработке ПСД «Дноуглубление акватории порта Актау».

Работы в акватории порта Актау в предварительном объеме 1636,33 тыс. куб.м планируется выполнить в период с октября 2024 года по декабрь 2025 года. Предварительная площадь дноуглубления составляет 115 га. Окончательный объем, площадь и стоимость дноуглубления будут определены проектно-сметной документацией. Предварительная стоимость проекта составляет 18 млрд. тенге. Ожидается, что работы будут проведены за счет бюджетных средств, - заключили в порту.

Контейнеризация грузов, как говорят в компании, позволяет выполнять их бесперегрузочную доставку, что значительно сокращает объемы промежуточных работ. Контейнерный хаб появится на территории площадью 19 га, находящейся в непосредственной близости с портом.Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) «Строительство контейнерного хаба на базе порта Актау» начата в апреле 2023 года. На данный момент завершены инженерные изыскания, разработаны маркетинговый, технико-технологический, институциональный, а также социальный разделы ТЭО. На стадии завершения работы по финансово-экономическому разделу. Завершение разработки документа с получением заключения государственной экспертизы ожидается в марте-апреле 2024 года.На территории хаба предполагается оказывать такие дополнительные сервисы, как: хранение, ремонт, сертификация и взвешивание (в том числе определение массы брутто) контейнеров. Создание хаба позволит обновить контейнерный парк. В частности, будут приобретены портальные и мобильные краны, погрузчики, терминальные тягачи с прицепом, вилочный автопогрузчик, терминальные тягачи, полуприцепы, перегрузочное оборудование. Кроме этого, предусмотрена модернизация системы электроснабжения объекта.Реализация проекта по строительству контейнерного хаба будет осуществлена в формате совместного предприятия с потенциальным инвестором.С 12 мая текущего года АО «НК «АМТП» зарегистрировано в качестве участника СЭЗ «Морпорт Актау». В соответствии с нормами Налогового кодекса, организация, осуществляющая деятельность на территории специальной экономической зоны, освобождается от уплаты налога на имущество, за пользование земельными участками и корпоративного подоходного налога.Основными направлениями грузоперевозок из порта Актау являются страны, граничащие с Казахстаном по морю. Это Азербайджан (порты Баку/Алят, Говсан), куда осуществляется перевозка нефти казахстанских месторождений, а также фидерные перевозки контейнерных грузов в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. В Иран грузы идут в порты Амирабад, Анзали, Астара, Каспиян, сюда осуществляется перевозка зерновых культур, а также регулярные контейнерные линии. Кроме этого, грузы направляются в Туркменистан (порт Туркменбашы). В Россию (порт Махачкала) также осуществляется перевозка нефти казахстанских месторождений.Для увеличения пропускной способности порта руководство АО «НК «АМТП» намерено реализовать проект по реконструкции причала №12 порта Актау с удлинением причала №3. Согласно планам, период реализации проекта продлится до 2027 года. Работы предполагается произвести за счет заемных средств. Реализация проекта позволит повысить скорость и качество услуг по перевалке сухих и навалочных грузов. Данная мера поможет производить одновременную перевалку контейнерных грузов через причалы №1 и №2 и перевалку других видов генеральных грузов через реконструированные причалы №3 и №12.