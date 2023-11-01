Пресс-служба АМТ опровергла распространяющийся в соцсетях текст «беседы Миттала с журналистом»

фото с сайта Stopfake.kz
Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» эту рассылку опровергла.
Результаты поиска в Сети показали, что «фрагмент беседы» существует только в виде постов в социальных сетях. В других источниках – на официальных сайтах или в средствах массовой информации – нет никаких упоминаний об этом или других интервью Лакшми Миттала после трагедии, произошедшей на шахте им. Костенко в Караганде.
Stopfake.kz
«Распространяемое сообщение не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе компании.
Результаты поиска в Сети показали, что «фрагмент беседы» существует только в виде постов в социальных сетях. В других источниках – на официальных сайтах или в средствах массовой информации – нет никаких упоминаний об этом или других интервью Лакшми Миттала после трагедии, произошедшей на шахте им. Костенко в Караганде.
Stopfake.kz
Оставьте свой комментарий первым.