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ЛАДА.kz » Новая экономическая политика

Опубликовано: Сегодня, 18:58

Просмотров: 387

Пресс-служба АМТ опровергла распространяющийся в соцсетях текст «беседы Миттала с журналистом»

В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение, озаглавленное «Откровения Миттала». В тексте указано, что это «фрагмент беседы» совладельца металлургической компании Arcelor Mittal с журналистом.

фото с сайта Stopfake.kz
Пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау» эту рассылку опровергла.

Пресс-служба АМТ опровергла распространяющийся в соцсетях текст «беседы Миттала с журналистом»


«Распространяемое сообщение не соответствует действительности», - сообщили в пресс-службе компании.


Результаты поиска в Сети показали, что «фрагмент беседы» существует только в виде постов в социальных сетях. В других источниках – на официальных сайтах или в средствах массовой информации – нет никаких упоминаний об этом или других интервью Лакшми Миттала после трагедии, произошедшей на шахте им. Костенко в Караганде.

Stopfake.kz



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