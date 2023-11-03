Разведение африканских сомов и тилапии: рыбоводы Мангистау расширяют ассортимент местной продукции

– Для содержания сомов мы используем технологию замкнутого водоснабжения. То есть используется одна и та же вода с небольшим добавлением свежей. Вода меняется в системе два раза в час. Сначала проходит через барабанный и биологический фильтры, и только потом попадает в емкости для содержания рыбы. Такой способ организации производства выбран с учетом нехватки питьевой воды в регионе. В морской воде сом не живет, – говорит Евгений Меньшенин.

– Большая проблема – это вода и электроэнергия. В этом году мы потеряли более 1,5 тонн рыбы из-за того, что в течение суток на ферму не поступала питьевая вода. Из-за аварии МАЭК перестал подавать воду, а чтобы рыба выжила, наших запасов не хватило, – говорит Евгений Меньшенин.

– Мы пытались наладить производство своего корма, но взвесив все «за» и «против» решили приобретать корма у крупных производителей, специализирующихся на данном виде деятельности. Отрадно, что в этом году мы получили государственные субсидии на корм для сомов. Для нас предусмотрено получение субсидий в размере 5 миллионов тенге, на данный момент освоена сумма в 1,3 миллиона тенге, – сообщил Евгений Меньшенин.

Выбор на разведение африканского сома в компании был сделан не случайно, совладелец ТОО «Natali Company» Евгений Меньшенин отмечает, что сом – один из видов, который за 6 месяцев набирает 1,2-1,3 кг товарного веса.В начале становления бизнеса предприниматель обратился к коллегам в Уральске, откуда в Актау привез 8 особей рыбы, чтобы понять, будет ли сом жить в опресненной воде. Несколько раз сюда до этого бизнесмены привозили мальков сома, но рыба не выжила. В следующий раз мальков привезли уже из Астрахани, на этот раз эксперимент удался – рыба прижилась, с того момента и работает производство. Самообучение по разведению заняло у предпринимателя не менее двух лет, после этого начался этап выращивания товарной рыбы.Если говорить об условиях содержания, сом – один из неприхотливых видов рыбы, ему не нужна кристально прозрачная вода. Однако вода для рыб данного вида должна быть теплой, при температуре ниже 14 градусов сом засыпает и погибает.Производственная база находится в черте областного центра, цех по выращиванию рыбы занимает порядка 150 кв.м. За 2023 год на предприятии было выращено порядка 22-х тонн рыбы, предприниматель замечает, что прошлом году это число было меньше. Средний вес сомов, выращенных на ферме, составляет 2,5-3 кг. Есть особи, вес которых достигает 5-ти килограммов. Рекордсменом фермы считается 7-килограммовая самка африканского сома, которую используют для получения икры.Рыбу продают не только в магазинах Мангистауской области. Сома отправляют в Атырау, Уральск, иногда в другие населенные пункты Западно-Казахстанской области.На сегодняшний день предприниматель строит ферму в Уральске, ожидается, что новое предприятие будет давать 50 тонн сома в год. Расширение фермы могло бы быть организовано и в Актау, но этому процессу мешают проблемы обеспечения ресурсами.В ходе занятий, которые были организованы для бизнесменов на площадке Региональной палаты предпринимателей «Атамекен», обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводы. Представители ТОО «Natali Company» озвучили проблему обеспечения предприятий водой и электроэнергией, указав на то, что потребление необходимых ресурсов дорого обходится бизнесу.Положительным моментом предприниматель считает возможности, предоставляемые программами для поддержки бизнеса.Кроме этого, по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2025» через банк второго уровня предприниматель получил кредит для развития бизнеса в размере 50 млн. тенге.Известно, что в руководство ТОО «Natali Company» планирует организовать в Мангистау разведение тилапии. Отмечается, что рыба, относящаяся к данному виду, неприхотлива в кормлении и хорошо набирает товарный вес.