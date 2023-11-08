Ерлан Карин выступил на Генеральной конференции ЮНЕСКО

-Цель проводимых в стране реформ заключается в формировании нового качества нации через развитие образования, науки и культуры, - подчеркнул в данном контексте Ерлан Карин.

В своём выступлении Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придаёт большое значение развитию всестороннего сотрудничества с ЮНЕСКО.По мнению Государственного советника, это сотрудничество способствует успешному проведению в Казахстане политических, экономических и социально-гуманитарных реформ. Вниманию делегатов был представлен ряд актуальных инициатив, озвученных в выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая в городе Туркестане и в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.Государственный советник отметил важность системной поддержки ЮНЕСКО для осуществления в Казахстане конкретных проектов в области охраны культурного и природного наследия, развития сферы образования, точных и гуманитарных наук, коммуникаций и средств массовой информации.Выступая с трибуны Организации, миссия которой - содействие укреплению мира, устойчивому развитию и межкультурному диалогу, Ерлан Карин напомнил о заявлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на сессии Генеральной ассамблеи ООН о том, что все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма.Выражена благодарность государствам-членам Организации за поддержку недавнего включения территорий национального парка «Алтын-Эмель» и Барсакельмесского природного заповедника в Список всемирного наследия в составе транснационального объекта «Туранские пустыни умеренного пояса».В плане изучения серьёзных климатических изменений подчёркнута инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева по проведению в 2026 году в Казахстане Регионального климатического саммита под эгидой ООН.В завершении своего выступления Ерлан Карин подчеркнул готовность Казахстана к развитию и укреплению дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с ЮНЕСКО.