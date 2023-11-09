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ЛАДА.kz » Новая экономическая политика

Опубликовано: Сегодня, 14:00

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В Мангистау откроется производство по выпуску лекарственных препаратов

В 2024 году в регионе начнет работу медицинский комплекс по выпуску жидких и твердых лекарственных препаратов «Медикал Фарм «Ча-Кур».

фото предоставлено «Медикал Фарм Ча-Кур»
Проект является перспективным, поскольку в регионе производств фармакологической продукции полного цикла нет, во всем Казахстане их насчитывается всего пять.

– Это стратегически важное предприятие. В Казахстане фармакологическая индустрия, есть говорить о полном цикле производства, покрывает лишь 20% потребностей населения в препаратах. Все остальное – это экспорт и дистрибьюция. Наличие своего завода решает вопросы импортозамещения, большое значение запуск собственного производства имеет для ценообразования – после запуска цены на производимые лекарства будут ниже на 15-20 процентов. Кроме этого, деятельность предприятий обеспечивает налоговые поступления в местный бюджет, и, конечно, организацию новых рабочих мест, – комментирует заместитель директора по производству «Медикал Фарм Ча-Кур» Кирилл Каминский.


На сегодняшний день руководство медицинского комплекса ведет организационные работы по запуску производства. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 1-2 квартал 2024 года, после чего в течение полутора лет будет проводиться адаптация технологий, получение фармацевтической лицензии, а также регистрация лекарственных средств в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, которая занимает порядка одного года. Реализация препаратов стартует после получения всех разрешительных документов. Ожидается, что в продаже препараты появятся в конце 2025 – начале 2026 года.

В первые два года лекарства будут продавать на внутреннем рынке Республики Казахстан. Еще через 2 года реализация продукции будет ориентирована и на экспорт, согласно бизнес-плану, поставки будут осуществляться в ближнее зарубежье – Узбекистан и Таджикистан.

В Мангистау откроется производство по выпуску лекарственных препаратов


Если говорить о будущих производственных мощностях завода, то компания планирует выпуск широкого спектра лекарственных средств. На заводе будут производить инфузионные препараты в общем объеме 200 млн. пакетов в год, инъекционные препараты в стеклянных ампулах – в объеме 80 млн. пакетов в год, а также иные формы лекарственных средств – таблетки и капсулы – до 10 млн. единиц в год. Представитель компании отмечает, что оборудование завода позволяет производить любые формы препаратов.

– В Казахстане практически нет производств, которые готовят сырье для фарминдустрии. Мы будем закупать исходное сырье у мировых производителей – в Китайской Народной Республике, а также в Индии, – сообщил Кирилл Каминский.


Полтора года назад руководство предприятия получило 600 млн. тенге на организацию деятельности в банке второго уровня через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Кредит взят на 7 лет под 15% годовых, 9% из них погашает Фонд «Даму». Кроме этого, руководству предприятия был предоставлен 1 год льготных каникул.

– Средства полностью освоены. Сейчас мы находимся на стадии работ по привлечению инвесторов, идут переговоры с казахстанскими компаниями из Астаны. Обсуждаются условия проведения комплексной экспертизы проекта. Инвестор проявляет особый интерес к предприятию в сфере фармакологической индустрии. Ожидаются инвестиции в объеме 1,9 миллиарда тенге, – сообщает Кирилл Каминский.


Медицинский комплекс по выпуску лекарственных препаратов «Медикал Фарм «Ча-Кур» расположен на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау». На сегодняшний день руководство компании освобождено от уплаты налога за землю – в распоряжении предпринимателя надел в 7,5 Га. Основные преференции связаны с реализацией продукции, после старта производства компания будет освобождена от уплаты НДС, таможенных сборов на ввоз сырья, а также получит льготы при начислении оплаты труда сотрудников.

Организация комплекса позволит открыть порядка 200 рабочих мест.

– Что касается топовых специалистов, а также руководящего состава – все они будут приглашены из других регионов Казахстана и из соседних государств. Остальные вакансии будут предложены жителям Мангистауской области, – заключил Кирилл Каминский.



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