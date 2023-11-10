Эксперт: Запуск «Газового союза» - важный прецедент успешного взаимовыгодного сотрудничества Казахстана, России и Узбекистана

- Энергетические кризисы становятся причинами локальных протестов и влияют на политические настроения в обществе. Вопросы энергобезопасности определяют темпы и возможности экономического развития. Ровно год назад Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать «Газовый союз». За это время удалось не только запустить энергетический проект, но и сформировать более полную картину энергетического сотрудничества на годы вперёд. Партнёрство предполагает взаимодействие в поставках российского газа в Узбекистан транзитом через Казахстан и транспортировку газа на другие экспортные направления. 7 октября 2023 года состоялась Торжественная церемония пуска газопровода в подмосковной резиденции Президента России Ново-Огарево. Почему поставки российского голубого топлива отвечают интересам всех участвующих сторон? Ответ очевиден. Возросшее потребление газа в Казахстане и Узбекистане значительно уменьшили его экспорт за рубеж. «Газовый союз» с Россией решает эту проблему и центральноазиатские государства сохраняют позиции экспортёров, транзитёров (например, в Индию и Китай). Это касается и реальной возможности перейти с угольных электростанций на газовые. Россия обладает необходимыми ресурсами и технологиями для решения этих проблем, - отметил аналитик.

- Если продолжить эту мысль, то хочется отдельно выделить ещё три важных момента. В-первых, транспортировка российского газа через Казахстан в Узбекистан (далее в Китай) накладывает на неё гарантии всех транзитных рисков. У центральноазиатских республик может оказаться недостаточно ресурсов для самостоятельного запуска крупных энергетических проектов. В этом смысле проект с соседом – это самый оптимальный и выгодный вариант. Центральной Азии нужен такой гарант энергетический безопасности, связанный общими интересами в рамках соглашения. Во-вторых, «Газовый союз» способен решить внутренние вопросы его участников. Для России – нарастить экспорт объёмов газа на Восток. Для Казахстана – модернизировать газотранспортную инфраструктуру и продолжить дальнейшую газификацию своих регионов. Для Узбекистана – решить вопросы с дефицитом газа и наполнить им внутренний рынок. Ещё летом 2022 года председатель правления АО НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов спрогнозировал дефицит газа в Казахстане в 2024 году. В этом контексте трёхстороннее газовое соглашение выступает серьёзным основанием для борьбы с энергодефицитом в Центральной Азии, а для России – инструментом распределения избыточных объёмов газа. В-третьих, «Газовый союз» интересен и другому соседу - Китаю, - считает политолог.

- За созданием «Газового союза», как надёжного поставщика и транзитёра энергоресурсов на экспортные направления, стоят разные посылы. Общим является то, что это решение не является кем-то «навязанным». Это осознанный переход к энергетической кооперации. Никакие политические выпады Запада не смогли переломить ситуацию. Перед Россией, Казахстаном и Узбекистаном стояла серьёзная и масштабная задача – диагностировать и технически модернизировать объекты газотранспортной системы за кратчайшие сроки. Эта задача была успешно выполнена, что демонстрирует взаимную заинтересованность государств и их умение эффективно работать. Запуск «Газового союза» - важный прецедент успешного взаимовыгодного сотрудничества России, Казахстана и Узбекистана в энергетической сфере, а также яркий пример эффективного реагирование на геополитические и геоэкономические вызовы современности, - завершил мысль Артур Сулейманов.

К тому же, по мнению Артура Сулейманова, коррективы в энергетические балансы государств вносят аномальные морозные условия. Суровая зима 2022/2023 стала тому явным подтверждением.По словам доцента УГНТУ, от КНР в этом вопросе следует ожидать поддержки. Ведь доступ к энергетическим ресурсам состыковывает между собой Китай – Центральную Азию – Россию в одной энергетической логике.