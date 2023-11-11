Обзор визита Владимира Путина в Казахстан

По словам нашего Президента, взаимодействие Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации год от года демонстрирует устойчивый рост.



Мы представляем тезисный обзор результатов встречи на высшем уровне. Как правило, в СМИ попадает и расходятся в основном негативные новости, а вот позитивные новости такого отклика не находят, но надо эту тенденцию исправлять.



Чего достигли в экономике:



1. За последние 3 года товарооборот увеличился более чем на 30%. По итогам 8 месяцев текущего года взаимная торговля составила 17 миллиардов долларов. В целом двусторонний товарооборот сегодня достиг 27 миллиардов долларов, что является рекордным показателем.



2. При этом во встречной торговле заметно расширилось использование национальных валют: в рублях и тенге проводится уже 75 процентов взаиморасчётов.



3. Объем прямых инвестиций из России превысил 20 миллиардов долларов. Показательно, что из свыше 42 тысяч предприятий с иностранным участием, действующих в Казахстане, почти половину, то есть 19 тысяч, составляют российские компании. Прямые инвестиции из Российской Федерации превысили 20 миллиардов долларов. Причем только за последние два года вложено порядка 3,5 миллиардов долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 миллиардов долларов.



4. Растет уровень сотрудничества в области энергетики. Знаменательным событием стал недавний запуск транзита российского газа в Узбекистан по территории Казахстана. Данный проект играет ключевую роль в укреплении региональной стабильности и энергетической безопасности Центральной Азии. Важным представляется обеспечение устойчивого функционирования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).



5. Начато строительство казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тысяч тонн в год с компанией «Татнефть».



6. Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен.



7. Построен в Казахстане совместно с «Уралхимом» завод по производству минеральных удобрений мощностью четыре миллиона тонн.



8. Успешно осуществляется сборочное производство тракторов и комбайнов ведущих российских компаний: «Ростсельмаш», «Петербургский тракторный завод».



9. По Программе совместных действий в области производственной кооперации только за три года реализовано 30 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Еще около 60 проектов общей стоимостью свыше 27 миллиардов долларов находятся на стадии реализации или проработки.



10. Динамично развивается промышленная кооперация. Ею представлены 143 проекта на сумму свыше 33 млрд долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана.



11. Товарооборот двух стран в сфере АПК по итогам прошлого года увеличился на 24 %, достигнув 3,6 миллиарда долларов. За первые семь месяцев текущего года прибавил ещё три процента.



12. 76 регионов Российской Федерации установили прямые партнёрские связи с казахстанскими областями.



13. Договорно-правовая база регионального взаимодействия, насчитывает более 60 соглашений между правительствами регионов двух стран.



Кроме экономического взаимодействия, также бурно развивается сотрудничество в других сферах:



1. Совместно с Россией реализуется Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек Урал, Иртыш.



2. Существенным является вклад российских регионов в подготовку профильных кадров для казахстанского агропрома. Это касается как приема студентов в российские сельхозвузы, так и проводимую работу по созданию в казахстанских областях специализированных отраслевых образовательных центров.



3. 61 тысяча граждан Казахстана обучается в российских вузах, причём 30,4 тысячи – за счёт российского бюджета. В 2023–2024 учебном году правительственная квота увеличится ещё на 200 мест, всего будет 700 мест.



4. В этом году сеть представительств Казахстана на территории России пополнилась генеральным консульством в Екатеринбурге. Открыты генеральные консульства Казахстана в Санкт-Петербурге, в Казани, Астрахани и Омске – они функционируют успешно. В ближайшее время планируется открытие генерального консульства России в Актау.



5. Казахстану оказывается помощь в подготовке военных кадров, специалистов в вузах Минобороны и других силовых ведомств. При содействии России на территории Республики организовано лицензионное производство и сервисное обслуживание российской военной техники.



При этом, президенты много говорили о вопросах, которые вызывают большие вопросы у народов Казахстана и России и которые могут использоваться для провоцирования конфликтов. Что нужно понимать:



1. Казахстан и Россия не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Это касается в том числе и вопроса повышения доступности удобрений для фермеров двух стран и выхода на внешние рынки. Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций.



2. Рациональное использование водных ресурсов в интересах народов обеих стран должно стать гарантией сбалансированного подхода к разумному балансу интересов



3. Важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности двух стран в условиях беспрецедентных глобальных вызовов.



4. Необходимо продолжение хорошо зарекомендовавшей себя практики проведения ежегодных межрегиональных форумов.



5. Русский язык выступает серьезным объединяющим фактором дальнейшего укрепления и развития дружественных отношений между Казахстаном и Россией, поэтому подписанный главами государств-участников СНГ Договор об учреждении Международной организации по русскому языку является важным документом, скрепляющим добрососедские отношения наших государств.



Прошлое и настоящее хорошо, но форум в основном посвящен будущему – как будет развивать сотрудничество Казахстана и России дальше и что мы будем делать для укрепления сотрудничества. Пока известны следующие итоги:



1. Россия подтвердила готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана – в ОДКБ.



2. Сотрудничество наряду с сельским хозяйством будет расширяться в сферах образования и науки, высоких технологий, машиностроении, химической промышленности, промышленного производства.



3. Президенты договорились прилагать усилия по скоординированному развитию транспортных коридоров, пролегающих по территории двух стран.



4. Укрепление культурно-гуманитарных связей. Эта комплексная работа включает проведение перекрестных дней культуры, сотрудничество в области искусства, образования и науки, расширение контактов творческой интеллигенции двух стран, а также сохранение общего исторического наследия.



5. Стороны рассмотрели возможность взаимного открытия филиалов казахстанских и российских вузов.



6. Будет активизирован диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров. Будут осуществляться планы строительства новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.



7. Продолжится совместная работа в сфере мирного использования атомной энергии в целях сокращения выбросов углекислого газа, обеспечения энергобезопасности, а также стимулирования применения инновационных технологий. Расширится потенциал взаимодействия в сфере электроэнергетики, развивать сотрудничество в сфере высокотехнологичного инжиниринга в целях строительства новых и модернизации действующих объектов гидроэнергетики.



8. Продолжится взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, в том числе способствовать повышению числа взаимных туристских поездок. Необходимо будет разработать новые маршруты и стандарты качества туристских услуг. Продвигать ключевые туристические продукты на двусторонней основе, а также в рамках СНГ.



9. Продолжится взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Необходимо углубить кооперацию на комплексе «Байконур», внедрить современные ракетно-космические технологии с высоким уровнем экологической безопасности. Продолжить реализацию проекта «Байтерек», имеющего весомый мультипликативный потенциал, включая создание новых рабочих мест, повышение компетенций, передачу технологий и формирование корпуса национальных специалистов. Необходимо также приложить совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе.



Ну и в конце обзора надо отметить, какие документы были подписаны:



1. Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке;



2. План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.



3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», ТЭЦ «Семей» и ТЭЦ «Усть-Каменогорск» в Республике Казахстан;



4. План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы;



5. Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы;



6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации;



7. Соглашение об информационном партнерстве между «Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)».



В целом, прошедший визит Владимира Путина к нам открыл новую страницу казахстано-российских отношений, причем ведущую к повышению благосостояния граждан наших стран.



Ольга Мальцева