Развивать кораблестроение и морскую инфраструктуру в Мангистау помогут инвесторы

– Мы идем к преднамеренному росту, видим потенциал в увеличении рынка обслуживания, а также ввода нового продукта. На сегодняшний день стратегический план компании предсказуем – области нужен судоремонтный и судостроительный завод, чтобы увеличить объемы выпускаемой продукции, а также обслуживания судов. Сейчас мы видим потребность в предприятии, которое могло бы обслуживать рынок Казахстана. Внутренний парк судов казахстанского сектора Каспийского моря составляет порядка 350 единиц, – сообщает директор ТОО «Судовое оборудование и сервис» Дмитрий Донских.

– Мы вкладываем средства в развитие компании. Но на сегодняшний день этого недостаточно. Чтобы сделать существенный рывок, нужны партнеры – организации из государств, обладающие опытом в кораблестроении – те, кто мог бы поделиться с нами этими технологиями. Рынок Казахстана инвесторам, сведущим в данном направлении, интересен. Но они намерены просчитывать все риски – удостовериться, будет ли предприятие иметь необходимые объемы заказов, чтобы полученные средства окупили инвестиционные вклады и приносили прибыль. Мы наметили вхождение инвестора в наш проект на 2025 год. По подсчетам, ожидаемый объем инвестиций должен составить от 20 до 40 миллионов долларов США, – проинформировал предприниматель.

– Мы рассматриваем варианты. Сфера судостроения для казахстанского инвестора представляется рискованной, для размещения капитала они ищут более понятные проекты. Сейчас мы прорабатываем вопросы сотрудничества с инвесторами из Турции, Кореи и России – с государствами, имеющими мощный бэкграунд в этом направлении. В частности, мы отмечаем особую заинтересованность в совместной работе с корейской стороны, – сообщает Дмитрий Донских.

– Мы хотим осваивать технологии и расти. Нам интересно развивать кораблестроение и морскую инфраструктуру, а также принимать участие в обеспечении национальной безопасности мореплавания. Мы хотим, чтобы Казахстан был на уровне других стран по этому вопросу, чтобы отрасль была развита, появились новые рабочие места. Чтобы не зависеть от других государств, на рынок Казахстана важно выпускать отечественный продукт, который должен строиться в Казахстане, на собственных верфях. В работах должны быть задействованы наши специалисты. И даже если инвестор приведет несколько своих сотрудников, местные специалисты будут перенимать у них опыт. Если брать историю нашей компании, то 3 года назад у нас трудились 14 человек. Сегодня их 60. С расширением предприятия мы готовы направлять на учебу новых сотрудников. Возведение верфи позволит создать порядка 250 рабочих мест, – говорит Дмитрий Донских.

Для возведения верфи необходимы технологии по судоремонту и судостроению. Необходима инфраструктура, которая позволит производить данную продукцию в больших объемах. Это, в частности, причальные стенки, подъемные механизмы, доки, слипы для подъема и спуска судов, цеха, в том числе с оборудованием по обработке металла. Не менее важны человеческие ресурсы – инженеры, технологи и проектировщики, обладающие профессиональными навыками в судоремонте и кораблестроении.Для сотрудничества с инвесторами у компании есть разные предложения: предприниматели могут зайти в долевое участие, работать по принципу консорциума, не исключено, что инвесторы захотят войти в компанию в качестве соучредителей.Специалист отмечает, что с приходом инвестора и расширением предприятия объем заказов, который сейчас уходит в соседние Россию и Азербайджан, будет оставаться в Мангистауской области, что окажет позитивный эффект на внутренний рынок страны.Он подчеркивает, что проект по расширению предприятия важен для развития судостроительной отрасли в целом, поскольку в Казахстане востребовано усиление транспортно-логистического направления. И добавляет, что в нашем регионе у отрасли есть значительный потенциал.Предприниматель отмечает поддержку местного исполнительного органа: акимат предоставил землю для строительства новых фаз объекта. Согласно планам, судоверфь раскинется на 5-ти гектарах прибрежной зоны за селом Умирзак. На сегодняшний день прорабатывается документальная часть проекта, это важно, чтобы все последующие процедуры проходили в соответствии с законодательством Республики Казахстан.