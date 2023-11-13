Итоги проведения PEMPAL в Казахстане

В мероприятии приняли участие представители 16 стран из сообщества PEMPAL (Азербайджан, Албания, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Сербия, Турция, Узбекистан, Черногория, Румыния, Северная Македония, Армения, Хорватия, Венгрия и Таджикистан) и представители 5 стран из сети PEMNA (Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Монголия и Филиппины).



В ходе визита каждая страна поделилась своим опытом работы применяемыми современными мерами казначейского контроля и управлением рисками, использованием IT-технологий в казначейских операциях, прогнозированием и управлением ликвидностью.



В пленарном заседании были обсуждены следующие темы:

1.Исполнение бюджета и меры казначейского контроля: сопоставление французской и англосаксонской моделей;

2.Бюджетный контроль и управление рисками – обзор основных концепций;

3.Использование IT в казначейских операциях.



В современном мире существуют две основные тенденции развития системы казначейств: французская модель казначейства и англосаксонская (классическая) модель.



Французская модель казначейства является одной из наиболее эффективных и инновационных систем управления государственными финансами.



Одной из ключевых особенностей французской модели казначейства является централизованное управление государственными финансами. Казначейство Франции ответственно за управление государственными доходами и расходами. Оно осуществляет контроль над всеми финансовыми операциями государства, включая управление государственным долгом и учет государственных средств. Принятие решения об окончательном объединения Налогового управления и Казначейства произошло в 2008 году. Основанием для такой реформы послужило дублирование, усложнению и издержкам двух традиционно местных отделений: DGI отвечал за начисление всех налогов (прямых и косвенных), сбор косвенных налогов и DGCP отвечал за сбор прямых налогов и осуществление всех расходов, кроме того, в данной системе было сложно разобраться налогоплательщикам. Успех этой реформы обеспечил значительную экономию на «должностях».



Одним из ключевых инструментов французской модели казначейства является централизованная кассовая система. Все государственные доходы и расходы проходят через единую казну, что обеспечивает более эффективное управление денежными потоками. Это также позволяет государству оптимизировать управление своими финансовыми ресурсами и минимизировать риски.



Механизм Единого казначейского счета - Compte Unique du Trésor, или CUT (далее - ЕКС) существует довольно давно. Все средства государства (центрального и местного уровня) размещаются и управляются на ЕКС, открытом в Центральном банке, с большим количеством субсчетов. Доступ к ЕКС для выборки или зачисления средств имеют только государственные бухгалтеры. Запрещено использовать какой-либо иной банк, но имеется исключение (для операций особого рода) для двух других государственных банков - (Caisse des Depots и Banque Postale). Объединение денежных средств – общее правило, ежедневное обнуление. При этом средства системы социального обеспечения остаются вне ЕКС: управляются особым агентством социального обеспечения (ACOSS) банковские счета в Caisse des Depots (Специальный государственный банк).



Французская модель казначейства также активно использует инновационные финансовые инструменты. Например, Франция активно применяет финансовые деривативы для управления рисками и оптимизации своего портфеля инвестиций. Это позволяет государству гибко реагировать на изменения на финансовых рынках и обеспечивать стабильность своих финансовых показателей.



В последние два десятилетия во Франции осуществляется децентрализация/передача полномочий в области расходов, которая осуществляется путем передачи полномочий в области расходов от Минфина/Казначейства бюджетным организациям с использованием элемента «англосаксонской модели». Во французской модели основной упор был сделан на закреплении всех функции в законодательстве, а в англосаксонской на основе принципов.



«Англосаксонская» модель – тип местного самоуправления, в котором действует принцип, согласно которому муниципальные органы могут совершать лишь те действия, которые прописаны законом, все иные считаются совершенные с превышением полномочий и могут быть признаны неправомерными. В основном применяется в странах с англосаксонской правовой и культурной традицией, таких как Великобритания, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Эта модель характеризуется высокой степенью независимости и профессионализма казначейства, а также акцентом на эффективность и прозрачность в управлении финансовыми ресурсами государства.



Одним из основных принципов англосаксонской модели является независимость казначейства. Это означает, что казначейство действует автономно от политического влияния, что позволяет ему принимать объективные решения, основанные на экономических соображениях. Эта независимость гарантирует, что налогово-бюджетная политика разрабатывается в наилучших интересах страны в целом, а не зависит от краткосрочных политических целей.

Более того, англосаксонская модель делает упор на подотчетность. Казначейство несет ответственность за прозрачное управление государственными финансами и несет ответственность за свои действия.



Другой ключевой особенностью является ее акцент на финансовую дисциплину. Казначейство играет решающую роль в обеспечении того, чтобы государственные расходы оставались в устойчивых пределах. Внимательно отслеживая расходы и доходы, казначейство помогает поддерживать сбалансированный бюджет и предотвращает чрезмерные заимствования. Такой подход способствует долгосрочной экономической стабильности и снижает риск финансовых кризисов.



Англосаксонская модель придает большое значение разработке политики, основанной на фактических данных. Казначейство проводит тщательный анализ и исследования для оснований своих решений, принимая во внимание экономические показатели, тенденции рынка и мнения экспертов. Такой подход, основанный на фактических данных, помогает гарантировать, что налогово-бюджетная политика основывается на надежных экономических принципах и имеет более высокие шансы на достижение желаемых результатов.



На сегодняшний день большинство стран не используют в чистом виде только одну конкретную модель «англосаксонскую» либо модель казначейства на примере Франции, чаще встречаются смешанные модели систем казначейств с централизованными и децентрализованными функциями управления государственными финансами.



В Республике Казахстан практикуется модель казначейства, схожая с французской моделью самоуправления.



2.Бюджетный контроль и управление рисками – обзор основных концепций.



Одной из важных тем, затронутой на пленарном заседании, это управление рисками.



Управление рисками – это влияние неопределенности на цели вашей организации (ISO 31000), то есть это означает управление влиянием неопределенности для лучшего обеспечения достижения своих целей.



Для управления рисками необходимо систематическое выявление рисков во всех аспектах деятельности, которые могут повлиять на достижения целей, а также принятия информативных решений об этих рисках, включая меры по снижению последствий.



Почему управление рисков так важно для государства? В первую очередь нужно защитить целостность казначейской системы, т.е. если не осуществляются платежи, то это ведет практически к остановке экономики государства.



Процесс управления рисками начинается с выявлением рисков, необходимо создать реестр потенциальных рисков, с последующем анализом рисков и далее необходимо оценить риски для снижения его воздействия.



Традиционная роль Казначейства заключалась в контроле, который считался прямым инструментом обеспечения правомерности проведения платежей до их перечисления конечным получателям. Но сегодня роль казначейства – это путь от «стражника» к «оценщику рисков», то есть Казначейство становится ключевым органом, стратегически ориентированным на риски.



Большинство стран PEMPAL и PEMNA (в т.ч. согласно рекомендациям Всемирного Банка) стремятся к переходу с текущего казначейского контроля на риск-ориентированную систему казначейского контроля.



На пленарном заседании PEMPAL в вопросе управления риском и ликвидностью более подробно была рассмотрена всеохватывающая система Индонезии.



В Индонезии на основании распоряжения министра финансов создана рабочая группа по управлению рисками, которая координирует работу рабочих групп по видам рисков в сфере управления государственными финансами:



1. Макроэкономические риски и риски финансового сектора;

2. Риски доходов;

3. Риски расходов;

4. Риски финансирования и ликвидности;

5. Риски условных обязательств;

6. Риски государственных предприятий и инвестиций;

7. Риски консолидированного баланса государственного сектора.



Основными задачами рабочей группы являются: обсуждение сферы рисков с каждой из рабочих групп, координация действий с подразделением по управлению рисками, оценка профиля рисков, картирование распределения рисков и их агрегирование, представление рекомендаций касательно мер по снижению рисков и стресс-тестирование на основании макроэкономических допущений.



В процессе управления рисками действуют 2 вида механизма «сверху вниз», «снизу вверх».



Механизм «сверху вниз» подразумевает координацию последующих действий по результатам идентификации рисков, осуществляемую на основе классификации рисков, совместные обсуждения в Рабочей группе по управлению рисками и далее результаты обсуждения в форме рекомендаций представляются в Комитет по реализации для получения указаний/одобрения со стороны Исполнительного комитета.



Механизм «снизу вверх» строится следующим образом: на основании доклада Внешнего подразделения или последних событий рабочая группа проводит анализ рисков, который затем передается Рабочей группе по рискам. Информация от внешнего подразделения в Комитет по реализации проходит через 1 секретаря и 2 секретаря, которые координируют действия и готовят сводную концепцию документа о рисках (профиль рисков, отчет о мониторинге рисков, операционные положения по управлению рисками).



Управление ликвидностью в Индонезии осуществляется следующим образом:



1. Управление счетами – способность управления счетами в режиме реального времени. Большинство счетов зарегистрированы. В будущем регистрация счетов отраслевых министерств и ведомств государственной службы в государственной системе учета и связь с банками для получения ежедневной информации будет осуществляться в режиме реального времени.



2. Управление виртуальными счетами/ЕКС – способность консолидации всех государственных счетов. Некоторые отраслевые министерства и ведомства государственной службы используют электронный банкинг. В будущем планируется внедрение виртуальных счетов в отраслевых министерствах и ведомств, электронный банкинг для транзакций и отчетности, ЕКС/ВС для учета доходов и расходов отраслевых министерств и ведомств, а также внедрение безналичного расчета.



3. Точное прогнозирование ликвидности – способность точно прогнозировать ликвидность. Отраслевые министерства и ведомства государственной службы используют прогнозирование в рамках базовой модели. В будущем улучшение способности к точному прогнозированию, наличие системы для поддержки прогнозирования ликвидности.



4. Оптимизация ликвидности применительно к государственным доходам – способность оптимизировать ликвидность с помощью краткосрочных инструментов. Размещение в коммерческих банках, включая депозиты. В будущем внедрение управления риском несоответствия ликвидности, внедрение буферов ликвидности, размещение излишков денежных средств на депозитах/в казначейских векселях, создание и внедрение законопроекта об управлении ликвидностью.



3.Использование IT в казначейских операциях.



Система dBrain Корейской Республики.



Сегодня мы живем в мире цифровых технологий, которые являются не результатом, но предпосылкой для реформ, и потому информация о последних тенденциях развития системы dBrain представляет большой интерес. Система dBrain является критически важной информационной инфраструктурой Кореи. По своему охвату функциональным возможностям и степени интеграции известна в качестве одной из самых современных ИСГУФ (Информационная служба по государственным финансам). ИСГУФ 3-го поколения, создана с применением отечественного программного обеспечения, использовалась с 2007 года.



Непосредственное управление процессами в 13 областях финансовой деятельности в целях повышения эффективности работы с финансами (бюджет, доходы, расходы, долг, производительность, расчеты и т.д.), система бухучета по методу начисления и двойной записи. Система работает круглосуточно, ежедневно.

Полноценный запуск dBrain нового поколения был введен в эксплуатацию в январе 2022 года. При этом система прошла несколько этапов процесса построения: подготовки, разработки, реализации.



1) Пересмотрено 13 модулей и сформулированы новые задания по 11 модулям:

- Проектное управление: сумма обязательств, облигации, взносы, займы, частные инвестиции, неналоговые доходы (6 новых пунктов);

- Статистика: госдолг, СГФ, статистика задолженности, финансовая оценка, расширение управления финансами (5 новых пунктов).



2) Система поддержки принятия стратегических решений с опорой на данные.



Система dBrain оправдала первоначальные ожидания:

- Поддерживает управление финансами с опорой на данные благодаря внедрению информационных систем во всех областях, связанных с бюджетом.

- Разработаны дополнительные функции при работе с бюджетом, такие как управление суммой обязательств, частные инвестиции, кредитование, взносы и т.д.

- Повышение производительности системы, модернизация устаревших центров поддержки клиентов и устранение неудобств для пользователей.

- Улучшенная скорость, увеличенный экран, многооконность, позволяющая работать в многозадачном режиме, внедрение чат-бота на основе искусственного интеллекта и т.д.

- Снижает взаимовлияние систем и повышает гибкость.

- Минимизирует взаимовлияние систем благодаря внедрению модульного принципа.

- Установка отдельных модулей (бюджет, активы, исполнение, расчеты), поддерживает многоязычность.



Интеграция основных модулей управления государственными финансами, их взаимосвязь с другими государственными системами, применение искусственного интеллекта для поддержки принятия решений, а также платформа формирования отчетности и мониторинга результативности принесла большую пользу для широкой общественности. В результате внедрения соединения в реальном времени на dBrain+ обеспечено расширенная интеграция финансовых данных по всей стране, повышена эффективность работы за счет устранения дублирующихся задач, проверки номера социального страхования, информации о владении недвижимостью, система автоматически рассчитывает статистику государственных финансов (СГФ), сформирован архив статистических данных, увеличено количество просмотров пользователями (25%), повышено доверие к финансовой политике благодаря расширению объема данных, открытых для общественности.



Также интересен опыт Азербайджана в части проведения платежей в «Системе информационно прозрачного банковского обслуживания (Open Banking)».

На данном этапе Open Banking на стадии создания технической среды, обеспечивающей операционную совместимость, при этом параллельно стоит задача ускорение темпов внедрения системы на 2022/2025 гг. Ответственные за Open Banking Центральный банк Азербайджана - ЦБ, Ассоциация банков Азербайджана – АВА, Ассоциация финансовых технологий – AzFina.



Рассмотрев Дорожную карту создания системы информационно прозрачного банковского обслуживания Open Banking, пройдены 2 элемента. Первое – обеспечение эффективного управления с привлечением участников экосистемы для внедрения системы Open Banking, второе – создание законодательной базы и рекомендаций для поддержки подхода Open Banking.



Создание технологической среды, обеспечивающей операционную совместимость, в соответствии с подходом Open Banking и Ускорение процесса внедрения подхода Open Banking участниками экосистемы и обеспечение функции мониторинга, распределены между ответственными организациями.

API-Application Programming Interface, программный интерфейс приложения. Слово «приложение» относится к любому ПО с определённой функцией. Интерфейс можно рассматривать как сервисный контракт между двумя приложениями.



API в системе информационно прозрачного банковского обслуживания взаимодействует между Банк клиента и поставщиком платежных услуг. А именно, получение информации о банковском счете клиента, запрос остатка средств на расчетном счете, санкционирование платежа, обмен информацией о статусе между сторонами.



Система мгновенных платежей (СМП) подразумевает:



- В отличие от традиционных систем, средства поступают на счета клиента сразу по завершении платежной операции;

- Получатель имеет немедленный доступ к средствам;

- Участие в системе не ограничивается банками - создаются возможности интеграции для небанковских учреждений;

- Растут возможности для применения инновационных решений (QR-коды, идентификаторы и т.д.);

- Риск ликвидности отсутствует;

- Вместо трудных для запоминания банковских реквизитов клиенту необходимо ввести номер мобильного телефона другой стороны и номер FIN;

- Масштабы использования банковских услуг растут по мере того, как организации 3-х сторон получают доступ к этим услугам;

- Обеспечивается более честная конкурентная среда для участников рынка.



СМП имеет следующие возможности: политика низких цен, снижение расходов на проведение платежей за счет стимулирования безналичных платежей, низкие транзакционные издержки, прямая интеграция с внутренней информационной системой банка, централизованная база данных, инновационные решения, интеграция с небанковскими организациями, представление цифровых услуг в дистанционном формате, мгновенные переводы со счета на счет, использование карт счетов, отсутствия риска ликвидности.



Типы платежей, проводимые в СМП: личные переводы и снятие наличных средств, торговые точки, электронная коммерция, коммунальные платежи в бюджет, перевод между компаниями, государственные платежи.



Проект: «Цифровые казначейские обязательства» Центральное казначейство МФ Кыргызской Республики.



Цифровые казначейские обязательства Кыргызской Республики - это современная система управления государственными финансами, основанная на использовании цифровых технологии. Она включает в себя автоматизированные процессы и инструменты, которые помогают правительству Кыргызстана эффективно управлять бюджетом и финансовыми ресурсами страны. Цифровые казначейские обязательства (ЦКО) - бездокументарная государственная ценная бумага, которая используется между зарегистрированными участниками в специальной программной платформе в качестве безналичного средства для взаимных расчетов. Они также способствуют повышению прозрачности и ответственности в управлении государственными финансами Кыргызстана.



Суть работы цифровых казначейских обязательств заключается в следующем: государственные органы (ведомства) могут расплачиваться по своим обязательствам (платы за электроэнергию, водообеспечение, ГСМ, связь и т.д.) ЦКО, но не более 3% от общих расходов утвержденного бюджета, в свою очередь участник, кому передали ЦКО, может использовать только для погашения кредиторских задолженностей перед бюджетом (налоговые и неналоговые платежи). Это позволяет улучшить прозрачность и эффективность управления государственными финансами, а также снизить риски коррупции и ошибок.



Цифровые казначейские обязательства также обеспечивают возможность онлайн-мониторинга бюджетных средств и финансовых показателей, что помогает правительству принимать информированные решения и обеспечивать финансовую устойчивость страны.



В целом, цифровые казначейские обязательства Кыргызстана направлены на современизацию и улучшение управления государственными финансами, с целью обеспечение прозрачности, эффективности и ответственности в использовании бюджетных средств.



На заседании Казначейского сообщества уделялось особое внимание на использование искусственного интеллекта (ИИ) в казначейской системе. ИИ револиционирует систему казначейства, предоставляя расширенные возможности автоматизации, анализа данных и принятия решений. Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать огромные объемы финансовых данных в режиме реального времени, выявляя закономерности, аномалии и потенциальные риски. Это помогает специалистам казначейства принимать обоснованные решения относительно управления денежными средствами, прогнозирования ликвидности, снижения рисков и инвестиционных стратегий. Чат-боты и виртуальные помощники на базе ИИ также улучшают обслуживание клиентов и обеспечивает мгновенную поддержку.



Информационные технологии и искусственный интеллект значительно изменили казначейские операции. Они обладают высокой эффективностью, точностью и возможностями принятия решений. Инструменты на базе искусственного интеллекта автоматизируют ручные задачи, улучшают управления рисками и оптимизируют управление денежными средствами. В целом, использование информационных технологий и искусственного интеллекта в казначейских операциях доказало высокую эффективность, и, как ожидается, продолжит стимулировать инновации в этой области.



Необходимо отметить, что проведение таких мероприятий как пленарное заседание Казначейского сообщества (КС) PEMPAL на сегодняшний день являются актуальным, поскольку изучение бюджетной системы зарубежных стран и обмен международным опытом является ключевым моментом в развитии функционирования бюджетной системы в целом и казначейской деятельности в частности.