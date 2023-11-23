Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 23 Ноября
+9...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.83 KZT
  • €1 = 497.99 KZT
  • 1 RUB = 5.18 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новая экономическая политика

Опубликовано: Сегодня, 09:56

Просмотров: 2080

Предприниматель из Мангистау строит зону отдыха для любителей рыбалки

Фермер Талгат Сулейменов из Мунайлинского района за 10 лет деятельности сумел организовать целый сельскохозяйственный комплекс. На земельном наделе в 40 гектаров расположен виноградник, яблоневые сады, растут арбузы и несколько видов овощей. Всего под растениеводство отведено более 20 гектаров земли. А в скором времени бизнесмен намерен создать искусственный водоём, на котором можно будет отдохнуть и порыбачить.

Фото предоставлено фермером
– Семь гектаров занимает яблоневый сад, пять – виноградники, остальное место отведено под бахчу и тепличный комплекс. За годы работы я регулярно получаю государственную поддержку. Каждый сезон нам предоставляется аммиачная селитра, которая используются для удобрения почвы и устойчивого роста культур. Мы оплачиваем только половину стоимости химикатов, остальные расходы берёт на себя государство, – говорит директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Каусар булак» Талгат Сулейменов.


Предприниматель из Мангистау строит зону отдыха для любителей рыбалки


В 2022 году на ферме трудилось 20 человек, которые собрали 15 тонн винограда. Тогда же фермер получил льготный кредит от АО СПК «Каспий» в размере 15 млн тенге под 6% годовых, которые направил на расходы по увеличению объема выращиваемой культуры.

Три года назад фермер принял решение попробовать свои силы в рыбоводстве. Чтобы освоить премудрости этого хлопотного дела, предприниматель прошел обучение на специальных курсах в Алматы, а затем в Шымкенте. Сначала на ферме было всего 6 тыс. мальков. С учебы в областном центре Южно-Казахстанской области предприниматель вернулся с солидной партией рыбы. Талгат Сулейменов привез в Мангистау почти 30 тысяч единиц посадочного материала для прудового хозяйства. Большая часть товара – мальки сазана, 10% приходилось на такие виды как толстолобик и белый амур.

Пруд для мальков готовили больше года, это время понадобилось на его оснащение необходимым оборудованием в виде фильтров и компрессоров для насыщения воды кислородом, а также для проведения лабораторных исследований. Сегодня объем бассейна составляет 5 тыс. куб. метров, а привезенные стограммовые мальки по весу достигают почти 1 кг. Для увеличения поголовья фермер готовится привезти в регион взрослых особей сазана из Узбекистана.
Для дальнейшего размножения рыбы на ферме строится более крупный искусственный водоём объёмом 0,5 гектаров. Большой пруд предприниматель намерен использовать в качестве места отдыха и рыбной ловли для любителей подобных видов времяпровождения. Для удобства отдыхающих здесь также будет возведено 10 беседок, бассейн, точки общественного питания, а также разбит парк.

Масштабный проект по целевому назначению «Рыболовство и выращивание рыбы» уже одобрен в местном исполнительном органе. Пока зону отдыха с прудами фермер строит за счет оборота средств от занятия растениеводством. По расчетам предпринимателя, на полную реализацию проекта по организации зоны отдыха с представлением возможности рыбной ловли понадобится порядка 100 млн. тенге. Эти средства Талгат Сулейменов намерен получить под льготный процент при поддержке специалистов региональной палаты предпринимателей «Атамекен». После полной реализации проекта на постоянные рабочие места будет принято порядка 50 местных жителей.

Для разумной экономии Талгат Сулейменов запустил на ферме собственное производство кормов для рыбы.

– Для сазана в один вид корма входит пятнадцать ингредиентов. Основные из них – рыбная мука, которая закупается в Алматы, а также пищевая белково-витаминная минеральная добавка – мясокостная мука. Мы делимся нашими рецептами со всеми желающими. Но на продажу корма не изготавливаем, – отмечает Талгат Сулейменов.


В будущем предприниматель намерен выращивать товарную рыбу из икры. Для этого уже выбрано несколько видов рыбы, включая краснокнижного осетра. Отметим, что согласно планам местного исполнительного органа, к 2030 году на базе нескольких частных рыбоводческих хозяйств в регионе планируется выращивать не менее 100 тысяч тонн рыбы.

Для решения региональной проблемы с нехваткой воды для сельскохозяйственных нужд, Талгат Сулейменов ведет работу по бурению четырех скважин. Стоимость работ обходится в 20 тыс. тенге за 1 погонный метр. Из каждой скважины предприниматель намерен получать не менее 10 куб. метров воды в час. На сегодняшний день ценный ресурс на ферме используется предельно экономно: часть растений поливаются использованной водой из искусственного водоема.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Placida
  • xerox
  • Ohotnik
  • Жанар
  • ЁмоЁ
  • rastolkuy
  • sakura.68
 Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:06
Про приложенное фото.
Как только человек становиться успешным и открывает успешное дело, тут же при открытии появляется сотрудник акимата.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика