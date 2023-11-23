Предприниматель из Мангистау строит зону отдыха для любителей рыбалки

– Семь гектаров занимает яблоневый сад, пять – виноградники, остальное место отведено под бахчу и тепличный комплекс. За годы работы я регулярно получаю государственную поддержку. Каждый сезон нам предоставляется аммиачная селитра, которая используются для удобрения почвы и устойчивого роста культур. Мы оплачиваем только половину стоимости химикатов, остальные расходы берёт на себя государство, – говорит директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Каусар булак» Талгат Сулейменов.

– Для сазана в один вид корма входит пятнадцать ингредиентов. Основные из них – рыбная мука, которая закупается в Алматы, а также пищевая белково-витаминная минеральная добавка – мясокостная мука. Мы делимся нашими рецептами со всеми желающими. Но на продажу корма не изготавливаем, – отмечает Талгат Сулейменов.

В 2022 году на ферме трудилось 20 человек, которые собрали 15 тонн винограда. Тогда же фермер получил льготный кредит от АО СПК «Каспий» в размере 15 млн тенге под 6% годовых, которые направил на расходы по увеличению объема выращиваемой культуры.Три года назад фермер принял решение попробовать свои силы в рыбоводстве. Чтобы освоить премудрости этого хлопотного дела, предприниматель прошел обучение на специальных курсах в Алматы, а затем в Шымкенте. Сначала на ферме было всего 6 тыс. мальков. С учебы в областном центре Южно-Казахстанской области предприниматель вернулся с солидной партией рыбы. Талгат Сулейменов привез в Мангистау почти 30 тысяч единиц посадочного материала для прудового хозяйства. Большая часть товара – мальки сазана, 10% приходилось на такие виды как толстолобик и белый амур.Пруд для мальков готовили больше года, это время понадобилось на его оснащение необходимым оборудованием в виде фильтров и компрессоров для насыщения воды кислородом, а также для проведения лабораторных исследований. Сегодня объем бассейна составляет 5 тыс. куб. метров, а привезенные стограммовые мальки по весу достигают почти 1 кг. Для увеличения поголовья фермер готовится привезти в регион взрослых особей сазана из Узбекистана.Для дальнейшего размножения рыбы на ферме строится более крупный искусственный водоём объёмом 0,5 гектаров. Большой пруд предприниматель намерен использовать в качестве места отдыха и рыбной ловли для любителей подобных видов времяпровождения. Для удобства отдыхающих здесь также будет возведено 10 беседок, бассейн, точки общественного питания, а также разбит парк.Масштабный проект по целевому назначению «Рыболовство и выращивание рыбы» уже одобрен в местном исполнительном органе. Пока зону отдыха с прудами фермер строит за счет оборота средств от занятия растениеводством. По расчетам предпринимателя, на полную реализацию проекта по организации зоны отдыха с представлением возможности рыбной ловли понадобится порядка 100 млн. тенге. Эти средства Талгат Сулейменов намерен получить под льготный процент при поддержке специалистов региональной палаты предпринимателей «Атамекен». После полной реализации проекта на постоянные рабочие места будет принято порядка 50 местных жителей.Для разумной экономии Талгат Сулейменов запустил на ферме собственное производство кормов для рыбы.В будущем предприниматель намерен выращивать товарную рыбу из икры. Для этого уже выбрано несколько видов рыбы, включая краснокнижного осетра. Отметим, что согласно планам местного исполнительного органа, к 2030 году на базе нескольких частных рыбоводческих хозяйств в регионе планируется выращивать не менее 100 тысяч тонн рыбы.Для решения региональной проблемы с нехваткой воды для сельскохозяйственных нужд, Талгат Сулейменов ведет работу по бурению четырех скважин. Стоимость работ обходится в 20 тыс. тенге за 1 погонный метр. Из каждой скважины предприниматель намерен получать не менее 10 куб. метров воды в час. На сегодняшний день ценный ресурс на ферме используется предельно экономно: часть растений поливаются использованной водой из искусственного водоема.