Подписан договор на разработку проекта по увеличению мощности Актауского битумного завода

- В Казахстане – это единственный нефтеперерабатывающий завод, который ориентирован на производство как окисленного дорожного битума марок БНД 70-100, БНД 100-130, так и модифицированного битума – инновационного продукта, не имеющего аналогов в стране. Нефть с месторождения Каражанбас служит идеальным сырьем для производства битума. Тяжелая каражанбасская нефть с высоким содержанием асфальто-смолистых веществ отлично подходит для производства гудрона, из которого вырабатывается дорожный битум высокого качества. Сырье на Актауский битумный завод сегодня поставляет только АО «Каражанбасмунай» (доли участия 50 % «КазМунайГаз» и 50% CITIC Resourses), - рассказывают на заводе.

- Принимая во внимание высокую значимость реализации государственных проектов дорожного строительства и потребность дорожно-строительной отрасли страны в битумной продукции, нефтеперерабатывающие предприятия группы КМГ осуществляют поставки битума только на внутренний рынок, - говорят на предприятии.

– В 2022 году акционерами ТОО «СП «CASPI BITUM» было принято решение об увеличении мощности Актауского битумного завода по переработке нефти до 1,5 млн тонн в год. Это позволит увеличить производство дорожного битума на предприятии с текущих 500 до 750 тысяч тонн в год. В октябре текущего года рассмотрен ход реализации проекта. АО «НК «КазМунайГаз» уделяет пристальное внимание данному вопросу, так как это направление деятельности имеет важное значение для развития автодорожной отрасли Казахстана, – сообщает первый заместитель генерального директора ТОО «СП «CASPI BITUM» Талгат Муканов.

– На сегодняшний день комплексная установка ЭЛОУ-АВТ и БО состоит из трех блоков: блок ЭЛОУ, предназначенный для обессоливания и обезвоживания сырой нефти, блок АВТ, предназначенный для последовательной отгонки от сырой нефти в атмосферной и вакуумной колоннах дистиллятных фракций с получением целевого нефтепродукта требуемого качества – гудрона, а также блок окисления, предназначенный для окисления гудрона с получением битума в соответствии с требованиями стандартов СТ РК. Основные работы будут проведены на установке ЭЛОУ-АВТ, - говорят на заводе.

Актауский битумный завод построен в рамках государственной программы по форсированию индустриального инновационного развития Республики Казахстан. Участниками ТОО «СП «CASPI BITUM» являются: АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) – 50% и компания ТОО «CITIC Kazakhstan» - 50%.Производственный комплекс ТОО «СП «CASPI BITUM» является единственным в республике нефтеперерабатывающим предприятием битумного профиля. Завод спроектирован для переработки исключительно тяжелой, смолистой, сернистой нефти месторождения «Каражанбас».Проектная годовая мощность завода составляет 1 млн тонн по переработке нефти, 500 тысяч тонн по производству окисленного битума и в том числе 120 тысяч тонн по производству модифицированного битума. Согласно официальной информации, с 2025 года планируется расширение мощности завода до 1,5 млн тонн по переработке нефти в год.С вводом актауского завода в эксплуатацию, как говорят на предприятии, вся потребность внутреннего рынка в дорожном битуме обеспечивается отечественными производителями. Доля производства дорожного битума CASPI BITUM в объеме страны в 2022 году составила 48%.В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику акционеры ТОО «СП «CASPI BITUM» – АО НК «КазМунайГаз» и CITIC подписали Соглашение о взаимопонимании. Поэтапное увеличение объема переработки нефти и производства битума запланировано в 2025 году после завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.Достичь поставленных задач планируется путем модернизации действующей установки по переработке нефти (ЭЛОУ-АВТ).В октябре текущего года проект был включен в перечень инвестиционных проектов АО НК «КазМунайГаз». На сегодняшний день совместно с Нанкинским проектным нефтехимическим институтом (NJPEC) проведено предварительное технико-экономическое обследование и подписан договор на разработку рабочего проекта.