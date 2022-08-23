Рекультивация хвостохранилища «Кошкар Ата» продолжается в Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Напомним, в сентябре 2021 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил правительству и акимату области в течение трех лет завершить рекультивацию хвостохранилища.

С этого момента прошел почти год.



На сегодняшний день проведены рекультивационные работы на 160 гектарах, продолжается засыпка местного грунта и посадка черного саксаула.



Как рассказал руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен Кусбеков, ранее был подписан трехсторонний меморандум о корректировке проекта за счет подрядчика. А недавно, точнее 19 августа, по корректировке I этапа рекультивации получено положительное заключение государственной экспертизы.



Руководитель управления также рассказал, что полностью освоен 1 млрд тенге, который был выделен из республиканского бюджета в ноябре 2021 года. Подрядчик на эти средства произвел засыпку 819,3 тыс. м3 грунта на площади 266,2 га. Работы выполнены силами 70 специалистов с использованием 30 единиц спецтехники.



-Сейчас в целях выполнения работ в срок подрядчик без изменения сметной стоимости перешел на транспортировку грунта из карьера, расположенного в 2,5 км от хвостохранилища, - уточнил Д. Кусбеков.



Отмечено, что за выполненными работами ведется технический надзор.

Дуйсен Кусбеков добавил, что работы по 1 этапу проекта продолжаются в соответствии с планом работ на 2022 год.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.