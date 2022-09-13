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Опубликовано: Сегодня, 10:40

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В Актау планируют ввести в эксплуатацию студенческое общежитие на 500 мест

Общежитие на 500 мест обещают достроить к концу 2022 года в Актау. Объект возводится за счёт спонсорских средств. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото ЦОК Мангистауской области
В сентябре 2021 года в 17 микрорайоне Актау начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Сдать его в эксплуатацию планируют к концу текущего года, Объект возводится по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядная организация - ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».

- Здание состоит из трёх блоков по пять этажей, общая площадь - 10 723 м2. Согласно проекту, предусмотрены двух/трёхместные комнаты, медицинский пункт, буфет, учебная комната, конференц-зал, прачечная. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории. На сегодняшний день проект готов на 80 процентов. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на конец текущего года, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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