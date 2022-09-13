В Актау планируют ввести в эксплуатацию студенческое общежитие на 500 мест

Фото ЦОК Мангистауской области

В сентябре 2021 года в 17 микрорайоне Актау начато строительство общежития для студентов на 500 мест. Сдать его в эксплуатацию планируют к концу текущего года, Объект возводится по заказу Актауского городского отдела строительства при спонсорстве компании NCOC. Подрядная организация - ТОО «Темир Строй Сервис и Ко».



- Здание состоит из трёх блоков по пять этажей, общая площадь - 10 723 м2. Согласно проекту, предусмотрены двух/трёхместные комнаты, медицинский пункт, буфет, учебная комната, конференц-зал, прачечная. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные работы, прокладка инженерных сетей и благоустройство территории. На сегодняшний день проект готов на 80 процентов. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на конец текущего года, – сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.