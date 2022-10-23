«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 23 Октября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.93 KZT
  • €1 = 466.31 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Опубликовано: Сегодня, 19:08

Просмотров: 0

В Актау в преддверии Дня Республики наградили медицинских работников

В Актау в преддверии Дня Республики заместитель акима Мангистауской области Улугбек Тналиев наградил медицинских работников, внесших вклад в развитие здравоохранения региона.Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
- Дорогие работники сферы здравоохранения, вы вносите неоценимый вклад в сохранение здоровья населения региона. От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Главное богатство государства - здоровье народа. Вы трудитесь день и ночь над развитием системы здравоохранения нашего государства и совершенствованием самой важной части общества. Выражаю вам благодарность за вашу кропотливую и упорную работу, - сказал Улугбек Тналиев.

В преддверии праздника были награждены представители нескольких медицинских отраслей.

Медалью «Ветеран труда» награждены старшая медсестра медицинского центра "Ясин" Марзия Коренских, врач УЗИ Мангистауской центральной районной больницы Мейрамгуль Айтмагамбетова, заведующая лабораторией областного центра крови Гульшара Арыстангалиева, врач функциональной диагностики Актауской городской поликлиники№1 Нурсулу Калжигитова, заведующая детским отделением Жанаозенской городской многопрофильной больницы Саамига Айбарова, детский невролог многопрофильной клиники «SOFIE MEDGRUP» Шарипа Жаксымбетова.

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развите здравоохранения») отмечены врач- неонатолог областного перинатального центра Алия Тасирова, участковый педиатр Актауской городской поликлиники№1 Дина Татиева, врач-нефролог Мангистауской областной многопрофильной больницы Балихан Узакбаева, врач-неонотолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Демегуль Салыкова, исполняющая обязанности замдиректора по внутреннему аудиту Жанаозенской городской поликлиники №3 Роза Ерназарова.

Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» («Отличник сферы здравоохранения») награждена медсестра областного центра фтизиопульмонологии Куралайгоз Сариева, анестезиолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, врач- реаниматолог Ренат Досаев, неонотолог областного перинатального центра Рима Рахмет, заведующая отделением химиотерапии и онкогематологии областного онкологического центра Салтанат Маштакова, хирург ТОО «Archimed» Серик Аманжолов, врач общей практики Актауской городской поликлиники№2 Ирина Кожакова, фтизиатр Актауской городской поликлиники№ 2 Алтын Жалгасбаева, заместитель директора по лечебной работе Тупкараганской центральной районной больницы Нурзия Тулеугалиева.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика