В Актау в преддверии Дня Республики наградили медицинских работников

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

- Дорогие работники сферы здравоохранения, вы вносите неоценимый вклад в сохранение здоровья населения региона. От всей души поздравляю вас с Днем Республики! Главное богатство государства - здоровье народа. Вы трудитесь день и ночь над развитием системы здравоохранения нашего государства и совершенствованием самой важной части общества. Выражаю вам благодарность за вашу кропотливую и упорную работу, - сказал Улугбек Тналиев.



В преддверии праздника были награждены представители нескольких медицинских отраслей.



Медалью «Ветеран труда» награждены старшая медсестра медицинского центра "Ясин" Марзия Коренских, врач УЗИ Мангистауской центральной районной больницы Мейрамгуль Айтмагамбетова, заведующая лабораторией областного центра крови Гульшара Арыстангалиева, врач функциональной диагностики Актауской городской поликлиники№1 Нурсулу Калжигитова, заведующая детским отделением Жанаозенской городской многопрофильной больницы Саамига Айбарова, детский невролог многопрофильной клиники «SOFIE MEDGRUP» Шарипа Жаксымбетова.



Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развите здравоохранения») отмечены врач- неонатолог областного перинатального центра Алия Тасирова, участковый педиатр Актауской городской поликлиники№1 Дина Татиева, врач-нефролог Мангистауской областной многопрофильной больницы Балихан Узакбаева, врач-неонотолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы Демегуль Салыкова, исполняющая обязанности замдиректора по внутреннему аудиту Жанаозенской городской поликлиники №3 Роза Ерназарова.



Нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» («Отличник сферы здравоохранения») награждена медсестра областного центра фтизиопульмонологии Куралайгоз Сариева, анестезиолог Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, врач- реаниматолог Ренат Досаев, неонотолог областного перинатального центра Рима Рахмет, заведующая отделением химиотерапии и онкогематологии областного онкологического центра Салтанат Маштакова, хирург ТОО «Archimed» Серик Аманжолов, врач общей практики Актауской городской поликлиники№2 Ирина Кожакова, фтизиатр Актауской городской поликлиники№ 2 Алтын Жалгасбаева, заместитель директора по лечебной работе Тупкараганской центральной районной больницы Нурзия Тулеугалиева.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.