Проблема трёхсменного образования в Мангистау: до конца 2025 года будут построены 24 школы

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

СИТУАЦИЯ С ТРЁХСМЕННЫМИ ШКОЛАМИ В МАНГИСТАУ



Рост численности детей в Мангистауской области достиг самого высокого показателя за последние годы по Казахстану. Ситуация с трёхсменным образованием является одним из актуальных вопросов региона.



- Согласно статистике, в организациях среднего образования за последние пять лет количество школьников увеличилось на 46 тысяч, по сравнению с прошлым годом количество учащихся стало больше на 8,5 тысяч, – рассказала руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.



По её словам, в регионе с каждым годом растёт число новых учебных заведений, но проблема трёхсменных школ ещё не утратила своей актуальности. По последним данным, в Мангистау функционируют 17 школ с трёхсменным обучением и 2 аварийные школы.



СКОЛЬКО ШКОЛ УЖЕ ПОСТРОЕНО В РЕГИОНЕ



За последние три года в Мангистауском регионе сдано в эксплуатацию 79 детских садов и семь школ на 5760 мест.

В этом учебном году в регионе функционируют 185 школ. Из них 145 – государственные, 30 – частные, пять – вечерние и пять специальных организаций образования.

В организациях образования обучается 175370 учащихся, в том числе в дневных школах – 165509 учеников.

С 2019 года в области введены в эксплуатацию шесть государственных школ на 4560 мест и восемь школьных пристроек на 2463 места.



Также в 2019 году было завершено строительство пристройки на 320 мест при школе №7 села Атамекен Мунайлинского района, пристройки на 320 мест при школе № 9 села Баскудук.



В 2020 году сданы в эксплуатацию школа №15 на 960 мест в селе Батыр Мунайлинского района, школа-гимназия на 600 мест в селе Акшукур Тупкараганского района, пристройка на 312 мест в средней школе имени Ж. Калдыгараева в Бейнеуском районе, пристройка на 312 мест при школе имени Ы. Алтынсарина в Бейнеуском районе, а также сделан ремонт в пустующем здании детского сада в Каракиянском районе и открыта начальная школа на 300 мест.



В 2021 году введена в эксплуатацию школа-гимназия №19 на 1200 мест в 34 микрорайоне города Актау, было завершено строительство школы №25 на 300 мест в микрорайоне Шыгыс 1, функционирует пристройка на 400 мест при школе №29 В 32А микрорайоне областного центра, пристройка на 175 мест при школе №27 в селе Умирзак.



– В этом году сданы в эксплуатацию две школы (в 31 микрорайоне Актау на 1200 мест, в селе Баскудук Мунайлинского района на 600 мест) и пристройка к школе им.Куйкена на 312 мест в Бейнеуском районе, ещё одна пристройка к школе им.Атамекен в Бейнеуском районе на те же 312 мест. В школах имеются предметные кабинеты, в том числе кабинеты информатики, технологии и др. Также в настоящее время ведётся строительство четырёх школ на 4800 мест и по программе «Ауыл ел бесігі» строительство 3 пристроек к 3-м школам на 625 мест, – отметила Динара Жумашева.



Необходимо отметить, что за последние три года доля частного сектора в сфере среднего образования увеличивается за счёт внедрения подушевого финансирования.



Так если, в 2019-2020 учебном году в области было пять частных школ, в этом учебном году их количество достигло 30-ти. С 2019 года по настоящее время в соответствии с «пошаговым планом» по открытию дошкольных организаций в Мангистауской области введено в эксплуатацию 79 частных детских садов на 5760 мест.



ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях уделяет особое внимание образованию – речь идет не только о школах, но и о детских садах, колледжах и вузах. Одна из инициатив президента – строительство школ на конфискованные у коррупционеров деньги.

Касым-Жомарт Токаев публично говорил и о самом наболевшем для казахстанских родителей – вопросе повышения качества среднего образования.



Президент заявил, что каждый школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. В связи с этим в Мангистауской области идёт планомерная работа по обеспечению каждого ребенка области ученическим местом.



ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА»



Реализация проекта позволит построить школы нового формата на 800 тысяч учащихся. Концептуальными отличиями новых комфортных школ от ныне строящихся станут соблюдение единого стандарта строительства, полное оснащение предметными кабинетами и лабораториями, наличие раздельных блоков для учащихся 1-4 классов и учащихся 5-11 классов, количество спортивных залов будет рассчитано с учётом численности учащихся, спортзалы будут размещены отдельно для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов, в каждой школе будут предусмотрены универсальные мастерские и студии для трудового обучения девочек и мальчиков. Эти и другие новшества направлены на всестороннее развитие навыков и компетенций наших детей.



Президент ранее отмечал, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства.



- К сожалению, до сегодняшнего дня было сказано много, но проблемы с трёхсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Поэтому реализация данного национального проекта должна быть на особом контроле как правительства, так и местных исполнительных органов. Правительство и счетный комитет должны обеспечить использование каждого тенге по назначению. Акимы до конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь неуместны. Поэтому поддерживаю предложение по закреплению персональной ответственности акимов регионов. По тем школам, строительство которых должно начаться в 2023 году, в течение месяца должны быть решены все вопросы по выделению земельных участков и подключению к инфраструктуре. По остальным – до конца года, – сказал глава государства.



Касым-Жомарт Токаев также поддержал предложение правительства об определении единым заказчиком Samruk-Kazyna Construction. При этом президент заявил о необходимости жесткого контроля за использованием выделяемых из бюджета средств.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.