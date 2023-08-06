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Опубликовано: Вчера, 20:50

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Итоги второго игрового дня чемпионата мира по шахматам среди школьных команд в Актау

В Актау продолжается чемпионат мира по шахматам среди школьных команд. Во второй игровой день школьники сыграли еще два тура, по итогам которых разрыв в разнице очков стал более явным, передает Центр общественных коммуникаций.

фото центра общественных коммуникаций
По итогам четвёртого тура таблица заметно изменилась, в младшей группе в лидерах - команда из Индии, следом идут воспитанники республиканской физико-математической школы Астаны, тройку замыкают шахматисты из Польши.

Представители школы номер 72 из Астаны на четвертом месте. Три другие казахстанские команды – школа-лицей для одаренных детей из Павлодара, IT-лицей №9 имени О. Жолдасбекова из Шымкента, школа-лицей №7 имени Н. Марабаева из Актау разместились с 9 по 11 строчки соответственно. Всего в категории до 12 лет участвуют 27 команд.

В категории до 18 лет по-прежнему лидируют школьники из Турции, воспитанники Стамбульской школы ENKA. В составе этой команды участник с самым высоким рейтингом на турнире – Ишик Джан.

«Ответственность высокая, - рассказал лидер турецкого коллектива, - но я уверен в себе и своей команде. Надеюсь, что все пройдет согласно плану и мы выиграем этот турнир. Я играл на многих школьных чемпионатах мира, но только на индивидуальных соревнованиях. Ощущения отличные, счастлив быть здесь, у нас хорошая команда, тем более, моя сестра-близнец со мной в одной команде, и мы идем хорошо. Интереснее выступать командой, чувствовать этот командный дух, даже лучше, чем индивидуальные соревнования. Это мой первый визит в Казахстан, но я немного знаком с историей этой страны. Если честно, не ожидал, что здесь, в Актау, так жарко, но ничего страшного, зато здесь красивое море. Организация турнира на высоком уровне».

Вторую строчку заняла команда из Индии, у двух лидеров таблицы одинаковое количество командных очков. Представители Турции опережают своих преследователей по дополнительным показателям.

Примечательно, что в пятом туре эти две команды сыграют между собой, предстоит интересное противостояние. Тройку лидеров замыкает команда из Перу.

Команда Республиканской физико-математической школы Алматы – на четвертом месте. Специализированный лицей №92 им. М. Ганди из Алматы – на 13 строчке, а областной лицей-интернат «Білім-Инновация» из Атырау на 19-й. Дети НИШ физико-математического направления г. Алматы – на 28 строчке, а представители IT школы-лицея Актау на 39 месте.

Всего в категории до 18 лет выступает 43 команды.

Официальный сайт турнира - https://wstcc2023.fide.com/.

Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд продлится до 7 августа. Турнир организован Международной и Казахстанской Федерациями Шахмат, при поддержке акимата Мангистауской области, а также Министерства культуры и спорта РК и Министерства просвещения РК. Генеральным партнером и спонсором выступил «Freedom Holding Corp».




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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Итоги второго игрового дня чемпионата мира по шахматам среди школьных команд


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