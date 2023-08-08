Благотворительный фонд “Халык” выделит 1,4 млрд тенге на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и 20 детских площадок в Жанаозене

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Это сотрудничество направлено на создание современных и комфортных условий для занятий спортом и активного отдыха жителей города.Строительство нового ФОК в городе Жанаозен не только содействует физическому развитию жителей, но и создает новые рабочие места. Во время строительства комплекса будет создано 150 временных рабочих мест, а после его ввода в эксплуатацию будут созданы 50 постоянных рабочих мест.Частный благотворительный фонд "Халык" уже не первый год уделяет внимание развитию спортивной инфраструктуры в Жанаозене. В 2022 году фондом было сооружено 16 площадок, оснащенных детским игровым оборудованием, воркаут-оборудованием и минифутбольными полями. Все площадки переданы в коммунальную собственность.