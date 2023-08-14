График отключения электроэнергии опубликован в Мангистау

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С начала этой недели и до окончания рабочей недели в Актау и в Жанаозене, а также в ряде других населенных пунктов Мангистауской области будет действовать режим частичного («веерного») ограничения потребления электроэнергии.- На фоне проводимых ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на ТОО «МАЭК» были введены временные («веерные») ограничения на потребление электроэнергии в Мангистауской области. Сегодня, 14 августа, специалистами были отработаны различные сценарии и составлен график подачи электроэнергии. На данный момент график составлен со вторника, 15 августа, до пятницы, 18 августа, включительно. О дальнейшем, возможном продлении данного режима подачи электроэнергии жители области будут оповещены заранее, - говорится в сообщении.1. пос Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. микрорайоны города Актау: 14, 15, 16, 17, 18а, 19а, 20, 331. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,321. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, военный городок, мед. центр КНБ, 6а, 12, 8, 5, 24, 28а, 6, 22, 23, 24.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 32б, 31а, 35.1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7, 14,24,28а, 26,28,29, 27,161. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17,18а,19а,20,331. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 32б, 31а, 35.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а,30,12,12а,32.1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ,6а.12,8, 5,24,28а,6,22, 23,24.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7,14,24,28а,26,28,29,27,16.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17, 18а,19а, 20,331.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ, 6а,12,8,5, 24,28а,6,22,23,24.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32.1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 32б,31а,35.1. пос. Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17,18а,19а,20,331. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.1. пос Тенге г.Жанаозен2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района3. г. Форт-Шевченко4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района5. село Курык Каракиянского района6. Микрорайоны города Актау: 26,27, 28,29, 16,19, 13,14, 17,29а, 30,12, 12а,321.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)2. село Батыр Мунайлинского района3. село Акшукур Тупкараганского района4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7,14, 24,28а, 26,28, 29,27,16.