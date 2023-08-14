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Опубликовано: Вчера, 23:08

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График отключения электроэнергии опубликован в Мангистау

В Мангистау временно вступили в силу ограничения на использование электрической энергии. Ограничения будут действовать в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
С начала этой недели и до окончания рабочей недели в Актау и в Жанаозене, а также в ряде других населенных пунктов Мангистауской области будет действовать режим частичного («веерного») ограничения потребления электроэнергии.

- На фоне проводимых ремонтных работ, связанных с восстановлением энергоблока №3, находившегося в аварийном состоянии, а также в связи с временной остановкой работы энергоблока №1 ТЭС на ТОО «МАЭК» были введены временные («веерные») ограничения на потребление электроэнергии в Мангистауской области. Сегодня, 14 августа, специалистами были отработаны различные сценарии и составлен график подачи электроэнергии. На данный момент график составлен со вторника, 15 августа, до пятницы, 18 августа, включительно. О дальнейшем, возможном продлении данного режима подачи электроэнергии жители области будут оповещены заранее, - говорится в сообщении.

График ограничения по дням недели:

Вторник - с 07:00 до 10:00

1. пос Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. микрорайоны города Актау: 14, 15, 16, 17, 18а, 19а, 20, 33

С 10:00 до 13:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32

С 13:00 до 16:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.

С 16:00 до 19:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, военный городок, мед. центр КНБ, 6а, 12, 8, 5, 24, 28а, 6, 22, 23, 24.

С 19:00 до 22:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 32б, 31а, 35.

В среду - с 07:00 до 10:00
1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7, 14,24,28а, 26,28,29, 27,16

С 10:00 до 13:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17,18а,19а,20,33

С 13:00 до 16:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 32б, 31а, 35.

С 16:00 до 19:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5  Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а,30,12,12а,32.

С 19:00 до 22:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр., Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ,6а.12,8, 5,24,28а,6,22, 23,24.

В четверг - с 07:00 до 10:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5  Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.

С 10:00 до 13:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7,14,24,28а,26,28,29,27,16.

С 13:00 до 16:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5  Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17, 18а,19а, 20,33

С 16:00 до 19:00
1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 3б,3а,6, 4,2,3,1, Военный городок, Мед. центр КНБ, 6а,12,8,5, 24,28а,6,22,23,24.

С 19:00 до 22:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5  Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 26,27,28, 29,16,19, 13,14,17,29а, 30,12,12а,32.

В пятницу - с 07:00 до 10:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 32б,31а,35.

С 10:00 до 13:00
1. пос. Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5 Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 14,15,16,17,18а,19а,20,33

С 13:00 до 16:00
1. г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: Шыгыс-3,31,31б.

С 16:00 до 19:00
1. пос Тенге г.Жанаозен
2. пос. Мангистау-1,2,3,4,5  Мунайлинского района
3. г. Форт-Шевченко
4. пос. Баутино, Аташ  Тупкараганского района
5. село Курык Каракиянского района
6. Микрорайоны города Актау: 26,27, 28,29, 16,19, 13,14, 17,29а, 30,12, 12а,32

С 19:00 до 22:00
1.г. Жанаозен (1,2,5 мкр.,Арай-17,18,19,)
2. село Батыр Мунайлинского района
3. село Акшукур Тупкараганского района
4. пос. Жынгылды, Шайыр, Тиген, Тущекудук, Кызан Мангистауского района
5. пос. Шетпе, К-Туран, Жармыш, Уштаган Мангистауского района
6. Микрорайоны города Актау: 11,12, 12а,9,7,14, 24,28а, 26,28, 29,27,16.




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Комментарии ( 3 )

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OlegVak (Посетители) Вчера, 23:53
Вынужденный простой 12 часов в неделю. А кто будет возмещать? Работодатель?
 
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AktauMaster (Посетители) Вчера, 23:47
Вот он Жана Казахстан
 
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  • OlegVak
  • maksimsh
 Наги_Актау (Посетители) Вчера, 23:19
Наступило претворение в жизнь долгожданной Стратегии 2030. Светлое и процветающие будущее чуть раньше срока началось. Алға Жаңа Казахстан
 
 

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