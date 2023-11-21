В Мангистау отметили День бурильщика

- Уважаемые ветераны, коллеги, поздравляю вас с новым профессиональным праздником в календаре нашей страны. Отныне он отмечается по инициативе ветеранов-буровиков разведочно-бурового управления. Первый праздник решили отпраздновать, организовав встречу всех буровиков в Мангистауском регионе, - сказал Кайролла Ережепов.

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Инициатором проведения мероприятия стали ветераны комплексной экспедиции «МНГР» (КЭ «МНГР»), которые пригласили ветеранов всех буровых предприятий, работавших в Мангистау. Первой комплексной экспедицией была «Мангистауская нефтегазоразведка», впервые открывшая Мангистаускую нефть. Предприятию был присвоен орден Трудового Красного Знамени имени 60-летия Великой Октябрьской революции.Ветераны отрасли, собравшиеся на встречу буровиков, почтили память ушедших из жизни соратников. Торжественное мероприятие открыл общественный деятель Кайролла Ережепов, который поздравил собравшихся с памятной датой.На торжественном мероприятии Гани Карин, Турсынгали Кошенов, Сатыбалды Нурлыбекулы поздравили работников отрасли.Ветераны приняли участие в интеллектуальной игре, организованной на тему зарождения в регионе профессии, исторических событий и получили призы.Каждому гостю были вручены памятные подарки.В профессиональном празднике, который отмечается впервые, приняли участие известные в регионе певцы.Таким образом, впервые в Мангистау торжественно отметили «День бурильщика», законно занявший место в списке профессиональных праздников Казахстана.