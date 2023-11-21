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Опубликовано: Сегодня, 17:57

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В Мангистау стартовала первая областная лига по массовому кокпару

На ипподроме в Актау 19 ноября стартовали первые соревнования Лиги Мангистауской области по массовому кокпару, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото центра общественных коммуникаций
В церемонии открытия приняли участие руководитель Центра национальных видов спорта Кайрат Бурбасов, основатель конного спорта в регионе Актаубай Нысанов, ветеран Есболат Бекулы, основатель команды «Кокмойнак» Амангали Багдабаев.

В 1-м туре Лиги Мангистауской области по массовому кокпару выступили 68 спортсменов на 45 лошадях. В соревнованиях приняли участие юниоры, молодежь и взрослые от 15 лет и старше из всех районов и городов области.

По итогам 1 тура лучшим признан Жасулан Куанышулы.

По игровому графику гонка состоит из 10 туров и продлится до января.

По словам заместителя руководителя центра Национальных видов спорта Амангельды Саркула, цель соревнований - увеличить количество наездников, популяризировать культуру верховой езды, повысить интерес молодого поколения к конному спорту.

- В соревнованиях, которые продлятся 3 месяца, могут принять участие мужчины от 15 лет и старше, заинтересованные в кокпаре, - отметил Амангельды Саркул.


Расписание игр:
I тур - 19 ноября, 11:00
II тур - 26 ноября, 11:00
III тур - 3 декабря, 11:00
IV тур - 10 декабря, 11:00
V тур - 17 декабря, 11:00
VI тур - 24 декабря, 11:00
VII тур - 31 декабря, 11:00
VIII тур - 7 января, 11:00
IX тур - 14 января, 11:00
Х тур - 21 января, 11:00

Контактный номер организационной коллегии: 8775 620 06 22.




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В Мангистау стартовала первая областная лига по массовому кокпару


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