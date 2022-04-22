В Мангистау для сбора твёрдых бытовых отходов не хватает 14 тысяч контейнеров

По словам Дуйсена Кусбекова, сейчас в области есть 13 083 контейнера, ещё требуется около 14 000 контейнеров (48 процентов). Их планируется приобрести поэтапно в течение ближайших пяти лет.- В прошлом году было закуплено 3050 контейнеров для мусора, в текущем, 2022 году, планируется приобретение 2340 контейнеров. В области имеется всего 46 специальных мусоровозных транспортных средств и 21 учреждение, занимающееся деятельностью по вывозу отходов. В Бейнеуском и Мангистауском районах мусор вывозится на самосвалах, погрузчиках, камазах, газелях. В связи с тем, что существующая техника устарела, акиматом Жанаозена в 2020 году приобретено две единицы техники, ещё три - в 2021 году, а в текущем году планируется закупить ещё две единицы техники. Всё это по договору аренды передаётся предприятию, занимающемуся перевозкой ТБО, - пояснил Дуйсен Кусбеков.По словам чиновника, в 2022 году ТОО «Мангистауский Эко ПЭТ» планирует запустить цех по переработке отходов мощностью 150 квадратных метров в месяц возле полигона ТБО, расположенного в селе Баянды Мунайлинского района. В цехе ведутся монтажные работы, а также ведутся работы по оформлению разрешений и получения кредита в банке. Целью данного проекта является подготовка полиэтиленовых труб и дальнейшая работа по утилизации медицинских отходов. В случае запуска производства требуется непрерывный приём мусора. Руководство цеха выразило намерение принять готовое сырьё и освоить полигоны ТБО в Мунайлинском районе, Баянды и Жанаозене.Прекратили работу полигоны ТБО в сёлах Курык, Жетыбай, а отходы оттуда были перевезены на полигон в Мунайлинском районе.В дальнейшем планируется строительство полигонов по захоронению ТБО в сёлах Акжигит, Жынгылды, Акшукур и Сайын-Шапагатов. Для строительства полигона ТБО в селе Жынгылды акиматом Мангистауского района разработаны проектно-изыскательские работы (ПИР), на разработку проектно-сметной документации выделено 14,581 миллиона тенге.