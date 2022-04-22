Жители Актау смогут бесплатно заниматься спортом в рамках соцпроекта

Проект «Доступный спорт» начал работу в начале октября прошлого года в столице Казахстана и к концу того же года успел охватить около 20 тысяч жителей Нур-Султана.С апреля 2022 года проект возобновился, распахнув двери сразу в семи городах Казахстана: Актау, Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее, Петропавловске и Талдыкоргане.- Проект стал возможен благодаря инициативе и поддержке Министерства культуры и спорта РК, он организован оператором ТОО «Astana Art Group» и управлением физической культуры и спорта Мангистауской области. Для жителей Мангистау доступны пять видов спорта: скандинавская ходьба, бег, карате, настольный теннис и фитнес, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.Занятия по фитнесу, настольному теннису и карате проводятся в спортивных залах, а попробовать свои силы в беге и скандинавской ходьбе можно на морском побережье. С мая занятия по фитнесу и карате также перейдут на открытый воздух - в парки и скверы города.Обучение будут проводить квалифицированные инструкторы и тренеры.- В каждом городе выбраны от двух до шести локаций по каждому виду спорта, где проводятся тренировки. В основном, занятия начинаются с 17:00. Продолжительность одного занятия составляет полтора часа. Возрастные ограничения есть только для занятий фитнесом, к которым можно присоединиться с 18 лет, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.Расписание занятий, анонсы, фото/видео отчёты регулярно публикуются на странице проекта в Instagram @dostupnyi_sportkz.Оператором проекта «Доступный спорт» выступает ТОО «Astana Art Group».