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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:50

Просмотров: 535

Жители Актау смогут бесплатно заниматься спортом в рамках соцпроекта

В Актау и ещё шести городах Казахстана стартовал проект «Доступный спорт», который даёт возможность посещать спортивные секции бесплатно, передаёт Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Проект «Доступный спорт» начал работу в начале октября прошлого года в столице Казахстана и к концу того же года успел охватить около 20 тысяч жителей Нур-Султана.

С апреля 2022 года проект возобновился, распахнув двери сразу в семи городах Казахстана: Актау, Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Семее, Петропавловске и Талдыкоргане.

- Проект стал возможен благодаря инициативе и поддержке Министерства культуры и спорта РК, он организован оператором ТОО «Astana Art Group» и управлением физической культуры и спорта Мангистауской области. Для жителей Мангистау доступны пять видов спорта: скандинавская ходьба, бег, карате, настольный теннис и фитнес, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Занятия по фитнесу, настольному теннису и карате проводятся в спортивных залах, а попробовать свои силы в беге и скандинавской ходьбе можно на морском побережье. С мая занятия по фитнесу и карате также перейдут на открытый воздух - в парки и скверы города.

Обучение будут проводить квалифицированные инструкторы и тренеры.

- В каждом городе выбраны от двух до шести локаций по каждому виду спорта, где проводятся тренировки. В основном, занятия начинаются с 17:00. Продолжительность одного занятия составляет полтора часа. Возрастные ограничения есть только для занятий фитнесом, к которым можно присоединиться с 18 лет, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Расписание занятий, анонсы, фото/видео отчёты регулярно публикуются на странице проекта в Instagram @dostupnyi_sportkz.

Запись на тренировки доступна по номеру: +7 (747) 446-18-51.
Оператором проекта «Доступный спорт» выступает ТОО «Astana Art Group».

Все занятия для жителей городов проводятся бесплатно.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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