Имам мангистауской мечети объяснил, как можно принести жертвоприношение онлайн

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

По словам имама, для онлайн-жертвоприношения запущен специальный сайт «Qurban2022.kz ». Те, кому удобен этот способ, могут зайти на сайт и, обозначив регион, выбрать жертвенный скот.



- Одним из преимуществ сайта, запущенного в начале пандемии, является то, что в нём указаны цены на жертвенных животных. Так, коза стоит 45 тыс. тенге, овца обойдётся в 80 тыс., 520 тысяч – это цена за голову крупного рогатого скота и 580 тысяч стоит верблюд. Овцу или козу мангистаусцы могут принести в жертву от своего имени, а крупных животных – от семерых человек. Мясо жертвенных животных будет роздано нуждающимся, – разъяснил имам.



Он также пояснил, что жертвенное животное должно быть взрослым и здоровым.



По поступившим онлайн заявкам забой скота будет производиться в цехе ТОО «Курык Строй Сервис» обученными людьми. Им будут помогать в этом волонтёры. Мясо раздаётся нуждающимся. К слову, последние также могут обращаться на указанный сайт, чтобы получить мясо жертвенного животного. От них заявки будут приниматься до 12:00 часов 11 июля.



В этом году Курбан-айт будут праздновать 9 июля. В день праздника верующие встают рано утром, совершают омовение, надевают чистую одежду и идут в мечеть. Намаз будет совершён в 06:30 часов.



Во дворе центральной мечети «Бекет ата» и в других крупных мечетях региона установят юрты, в этот день будут проведены соревнования по национальным видам спорта. Особое внимание с учётом Года детей будет уделено юным мангистаусцам. Для них приготовили подарки. Акцент сделан на детях из домов ребёнка и из малоимущих семей.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.