В Мангистау проезд в автобусах будет бесплатным в честь Курбан-айта

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области

В Актау такой подарок горожанам сделают в автобусах, следующих по 2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 маршрутам.



В предстоящий праздничный день, 9 июля, воспользоваться бесплатной поездкой смогут и пассажиры пригородных маршрутов: № №103, 104, 105, 106 и 107. Это маршруты «Актау-Кызылтобе-2-Актау», «Актау-Батыр-Актау», «Актау-Акшукур-Актау», «Актау-Сайын Шапагатов-Актау».

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.