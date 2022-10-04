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Опубликовано: Вчера, 20:13

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В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Сегодня, 4 октября, в Областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы под названием «Бай қуатты болайық!», сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
В торжественной церемонии принял участие аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, супруга заслуженного деятеля культуры РК Карлыгаш Советбековна, известный краевед Отыншы Кошбайев, а также представители интеллигенции и общественные деятели региона.
В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Фото ЦОК МО


В свою очередь, глава региона отметил, что Нуртлеу Имангалиулы оставил свой след в телевидении, внёс большой вклад в развитие духовно-культурного богатства нашего народа.
В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Фото ЦОК МО



- Уважаемые участники! Уважаемая Карлыгаш Советбековна! К 70-летию Нуртлеу Имангалиевича, посвятившего всю свою жизнь телевидению, была проведена акция «Бай қуатты болайық!», поздравляю всех с открытием передвижной выставки. Данная выставка до Мангистау экспонировалась в других регионах страны. Нуртлеу Имангалиулы – журналист и телеведущий, воспитавший на своём примере в эфире целое поколение казахстанского телевидения. Он всю свою сознательную жизнь посвятил развитию казахского телевидения. Он был настоящим профессионалом своего дела, прошедшим путь от корреспондента до председателя правления национального телеканала Qazaqstan. Его авторские программы, посвящённые социальным проблемам, навсегда останутся в памяти народа. Будучи ярким ведущим, интелектуальным интервьюрером, талантливой и узнаваемой личностью, которая привлекла зрителя своим неповторимым образом в эфире, он внёс значительный вклад в развитие тележурналистики независимого Казахстана. Кроме того, здесь присутствует его жена Карлыгаш Советбековна. Добро пожаловать на святую землю Мангистау. Уверен, что открывшаяся сегодня в Историко-краеведческом музее имени Абиша Кекилбаева передвижная выставка внесёт большой вклад в формирование интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения, - сказал Нурлан Ногаев.


В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Фото ЦОК МО


Нуртлеу Имангалиулы известен как журналист, редактор, ветеран, проработавший на казахском телевидении 45 лет. С 2003 по 2006 год занимал ответственные должности, сначала в аппарате Правительства, а затем в администрации президента.
В 2006 году он был председателем правления Казахстанской телерадиокорпорации, а с 2008 года до выхода на пенсию был советником председателя правления.

В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Фото ЦОК МО


Он получил несколько правительственных наград.
Дважды награждён почётной грамотой президента Республики Казахстан. Среди прочих его наград - орден «Парасат», медаль «Ерен еңбегі үшін», почётное звание «ҚР еңбек сіңірген қайраткері», кроме того, стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры. Он трёхкратный лауреат Союза журналистов Казахстана, первый лауреат конкурса партии «Nur Otan» «Нур сункар» в номинации «Майталман».

В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы

Фото ЦОК МО


За 45 лет работы на казахстанском телевидении произвёл 4500 передач по разным направлениям, которые впечатлили многих телезрителей. Например, «Құрдастар», «Жастар дауысы», «Арай», «Жадыңда ма, жолдас» «Айна». Нуртлеу Имангалиев является автором таких программ, как «Жас Жігер», «Бетпе-Бет», «Қолтаңба», «Діңгек», «Көршілер», «Заң сөйлесін» и других.
В Мангистау состоялось открытие передвижной выставки, посвящённой 70-летию Нуртлеу Имангалиулы



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