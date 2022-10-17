Чемпионами мира по грэпплингу стали два мангистауских спортсмена

Фото ЦОК МО



Свои титулы спорсмены завоевали с 12 по 15 октября в Испании на Чемпионате мира по грепплингу UWW среди кадетов, юниоров, мужчин и женщин.Среди кадетов, выступавших за сборную Казахстана, Азамат Менгайыр стал чемпионом мира в весе 42 кг, Сунгат Сансызбаев в весе 76 кг.По словам старшего тренера области по AIGA Жениса Кайранова, Сунгат провел на чемпионате мира восемь встреч, в полуфинале победил спортсмена из Испании, а в финале - спортсмена из Израиля, и завоевал золотую медаль.Чемпион мира Азамат Менгайыр в финале встретился с казахстанским спортсменом и одержал победу.Программу чемпионата открыли кадеты (16-17 лет) и юноши (18-20) в разделе No Gi и Gi. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место в общем (медальном) зачете. Спортсмены нашей страны, оставив позади сборные Испании, Израиля и Франции среди молодежи, завоевали 14 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата по No Gi и разделу Gi.