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Опубликовано: Сегодня, 17:17

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Чемпионами мира по грэпплингу стали два мангистауских спортсмена

Титул чемпионов мира по грэпплингу завоевали Азамат Менгайыр и Сунгат Сансызбаев, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК Мангистауской области
Свои титулы спорсмены завоевали с 12 по 15 октября в Испании на Чемпионате мира по грепплингу UWW среди кадетов, юниоров, мужчин и женщин.

Среди кадетов, выступавших за сборную Казахстана, Азамат Менгайыр стал чемпионом мира в весе 42 кг, Сунгат Сансызбаев в весе 76 кг.

По словам старшего тренера области по AIGA Жениса Кайранова, Сунгат провел на чемпионате мира  восемь встреч, в полуфинале победил спортсмена из Испании, а в финале - спортсмена из Израиля, и завоевал золотую медаль.

Чемпион мира Азамат Менгайыр в финале встретился с казахстанским спортсменом и одержал победу.

Программу чемпионата открыли кадеты (16-17 лет) и юноши (18-20) в разделе No Gi и Gi. По итогам соревнований сборная Казахстана заняла первое место в общем (медальном) зачете. Спортсмены нашей страны, оставив позади сборные Испании, Израиля и Франции среди молодежи, завоевали 14 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионата по No Gi и разделу Gi.

Чемпионами мира по грэпплингу стали два мангистауских спортсмена

Чемпионами мира по грэпплингу стали два мангистауских спортсмена

Фото ЦОК МО



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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