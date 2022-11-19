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Опубликовано: Сегодня, 16:23

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В Актау построят первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов Военно-морских сил

В Актау планируется введение в эксплуатацию учебно-тренировочного комплекса для подготовки водолазов Военно-морских сил, проект которого не имеет аналогов по Казахстану. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Как будет выглядеть учебно-тренировочный центр и в чем его уникальность, рассказали на презентации проекта. Ознакомились с его реализацией заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, аким города Актау Ербол Избергенов, командир военно-морской базы - заместитель главнокомандующего ВМС ВС РК капитан 2 ранга Муратулы Бауыржан, а также представители областного департамента по чрезвычайным ситуациям и сотрудники центра.

В Актау построят первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов Военно-морских сил


Отмечается, что комплекс строится с целью повышения обороноспособности страны и инженерного потенциала региона.

- В этом комплексе будут проходить подготовку водолазы на практике. Мы показываем правильную работу с устройствами. Водолазы учатся плавать в условиях противопотока и тренируются под водой. В бассейне глубиной 5 метров они выполняют спасательные упражнения, - рассказал главный инженер проекта Толеген Жардем.

В Актау построят первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов Военно-морских сил


Строительство объекта началось в сентябре 2021 года. Площадь участка составляет 10 га. Стоимость проекта составила 2,2 млрд тенге. Комплекс строится за счет частных инвестицией компанией «Судовое оборудование и сервис», которая оказывает услуги по судоремонту и судостроению уже 12 лет.

В Актау построят первый учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов Военно-морских сил


Директор компании Дмитрий Донских подчеркнул, что в комплексе созданы все условия для подготовки военнослужащих ВМС ВС РК.

- В процессе строительства мы использовали материалы и комплектующие казахстанского производства. А такие технологии, как система водоподготовки, были закуплены в зарубежных странах, - пояснил Донских.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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